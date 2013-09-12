Esad: Rusya istediği için kimyasalları teslim etmeyi kabul ettik

Rus devlet televizyonu "Rossiya-24"e konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, "Suriye kimyasal silahlarını uluslararası denetim altına alınmasını Rusya önerdiği için kabul etti. ABD'nin tehdidi, kararımızda etkili olmadı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetime açılması planını görüşmek için bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşecek.

Kerry ve Lavrov buluşacak



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetime açılması planını görüşmek için bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşecek.

Cenevre'deki buluşmada Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silahların teslimi ve imhası için hazırladığı plan ele alınacak.

BM de görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Cenevre temasları iki gün sürecek. BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de bugün Rusya'nın önerisini ele alması bekleniyor.