"Esad Rus hava savunma sistemleri için minnettar"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Rus milletvekilleriyle olan görüşmesinde, Rus hava savunma sistemleri için minnettar olduğunu söylediği bildirildi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, geçen hafta ABD, İngiltere ve Fransa'nın ortak Suriye harekatının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus milletvekilleriyle görüştü.

Rus haber ajansları Esad ve Rus milletvekillerinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyon sonrası görüştüğünü duyurdu.

Görüşmesinin nerede ve nasıl gerçekleştiğiyle ilgili ayrıntı verilmedi. Milletvekilleri, Esad'ın moralinin yerinde olduğunu bildirdi.

Esad milletvekillerine, cumartesi günü yapılan operasyonda Suriye ordusunun kullandığı Rus yapımı hava savunma sistemleri için minnettar olduğunu iletti. Esad'ın Rusya'yı ziyaret edeceği de belirtildi. Ancak ziyaretin tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı.