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Dünya

Esad: Reform sürecine farklı kesimler katılmalı ŞAM (A.A)

18 Ağustos 2011 02:39

-Esad: Reform sürecine farklı kesimler katılmalı ŞAM (A.A) - 17.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, reform sürecine toplumun farklı kesimlerinin katılması gerektiğini bildirdi. Esad, Baas partisinin yetkilileriyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, reformların uluslararası toplumun talebiyle değil Suriyelilerin bunların gerekliliğine inancı sayesinde yapıldığını belirtti. ''Suriye güçlü kalacak, direnmeye devam edecek, onurundan ve egemenliğinden vazgeçmeyecek'' diyen Esad, halkın Suriye'nin bölgedeki rolünü koruyabileceğini ve baskılar ne kadar büyük olursa olsun bunu yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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