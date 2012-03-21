Esad, protestoların Halep’e sıçramaması için PKK'yla mı çalıştı?

T24 - Suriye’den Türkiye’ye firar eden üst düzey bir yetkilinin Al Jazeera’ya sızdırdığı gizli istihbarat belgelerine göre Esad, protestoların Halep’e sıçramasını engellemek için PKK ile işbirliği yapmış

İngiliz Guardian gazetesinin geçen hafta yayınladığı Suriye lideri Beşşar Esad ve eşi Esma’ya ait kişisel e-postaların ardından bu kez de Al Jazeera, Şam yönetiminin gizli güvenlik ve istihbarat belgelerini elde ettiğini açıkladı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Suriye yönetiminin en üst kademesinde görev yaparken Türkiye’ye firar eden Abdül Macit Bereket isimli bir görevlinin sızdırdığı belgeler arasında, hükümetin ülkenin ticari kalbi ve ikinci büyük kenti Halep’te protestoların alevlenmesini engellemek için bir “mücadele planı” geliştirdiği ortaya çıkıyor. Plana göre Şam yönetimi protestoları bastırabilmek için PKK ile “gizli” işbirliği yapmayı öngörmüş.

Al Jazeera‘nın internet sitesinde yayınlanan ve “Baas partisi merkez komitesi kriz yönetimi hücresi” isimli birimin hazırladığı mücadele planının 12. maddesinde alınacak tedbirlerle ilgili şu ifadelere yer veriliyor: “Kürt bölgelerinin gözetim altında tutulması, Kürdistan İşçi Partisi ile gizli bir şekilde protestoları ve protestocuları bastırmak için koordinasyon sağlanması, Kürt bölgelerine güvenlik güçlerinin müdahalede bulunmaması ve yağmalamayı planlayanlar ile üzerlerinde silah taşıyan herkesin tutuklanması.” Krizin başından bu yana ilk kez bir belge Esad yönetimi ile PKK arasında temaslar yaşandığını ortaya koydu.

‘Belgeleri bizzat Esad imzalıyor’

Belgeleri gün ışığına çıkaran Bereket’in de hikayesi bir hayli çarpıcı. Bir yıldır süren ayaklanmalara karşı Şam’da kurulan gizli kriz masasında tüm ülke çapında meydana gelen gelişmelerle ilgili bilgi toplamakla görevli olan Bereket, bu son derece ehemmiyetli mevkide aylarca büyük bir risk alarak muhalifler için köstebeklik yapmış ve son derece kritik bilgiler sızdırmış. Aynı zamanda eski bir Baas partisi üyesi olan Bereket, son aylarda hayatı tehlikeye girince Türkiye’ye kaçmış. Kaçarken de beraberinde son derece kritik bazı gizli belgeler götürmüş.

Bereket ile temasta bulunan Al Jazeera muhabiri James Bays, kriz masasında yer alan güvenlik ve istihbarat yetkililerin başkentte her akşam saat 7 sularında bir toplantı yaparak günün gelişmelerini değerlendirdiğini ve ertesi günkü eylemleri planladığını aktarıyor. Burada alınan kararlar ise prosedür gereği ertesi sabah bizzat Suriye lideri Beşşar Esad tarafından imzalanıyor. Bereket, belgelerin önemini “bunu okuyan herkes şoke olacak ve Suriye’de gerçek bir krizin yaşandığının farkına varacak: Ölümlerin, işlenen suçların ve protestocuların katliamının” diye vurgulayarak ekliyor: “Ancak güvenlik birimlerinin şefleri raporlarında güzel bir tablo çiziyor. Sadece Devlet Başkanı’nın moralini yükseltmek için sahada yaşanan bazı önemli olayları görmezden geliyorlar.”Al Jazeera incelemelerine göre belgelerinin gerçek olduklarına inandıklarını belirtti.

Diplomatlara firar baskısı

Al Jazeera‘nın internette yayınladığı yüzlerce sayfalık belgeler Şam’ın durumu kontrol altında tutma çabalarına ışık tutuyor:

- Halep mücadele planında yandaş kent sakinlerine maddi ve moral destek sağlanması öngörülürken, öğrenciler arasında gerginlik yaşanmasının önlenmesi ve kentte ordu ile güvenlik güçlerin yoğun tedbirler alınması konusunda kesin talimatlar bulunuyor.

-Hükümet Ayaklanmaların Şam’ın merkezine sıçramasını engellemek için de yoğun çaba sarfediyor. Başkentin banliyölerindeki protestocuların kent merkezine gelmelerini önlenmeye çalışılıyor.

- Dışişleri Bakanı Valid Muallim’e gönderilen bir belgede Avrupa ve Körfez ülkelerindeki temsilciliklerde görev yapan diplomatlara bu ülkelerden firar etmeleri için büyük baskı yapıldığı belirtiliyor. Bazı Suriyeli Büyükelçilere irtica ve teşvikler dahi önerildiği söyleniyor.

- Belgeler, hükümetin ülkede aralık ayından itibaren incelemelerde bulunan Arap Birliği gözlemci heyetinden istihbarat toplanıldığını da ortaya koyuyor.