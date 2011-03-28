Esad protestoları asker birliklerle bastıracak

T24- Suriye'de Esad rejimini sarsan protesto dalgası kuzeydeki Lazkiye kentine de ulaştı. 12 kişinin öldüğü belirtilen olayların ardından kente askeri birlikler sevkedildi.









BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, yetkililer, çatışmalardan yabancı güçleri sorumlu tuttu. Ancak kent sakinleri olayları hükümet yanlısı çetelerin başlattığını söylüyor.

Olayların başladığı Der'a kentinde bugün de binlerce protestocu toplandığı bildiriliyor.

Reuters ve Associated Press ajansları kentteki görgü tanıklarına dayanarak polisin eylemcilere müdahale ettiğini bildiriyor.



Cuma günü altı kentte birden protesto gösterilerinin yapılmasının ardından hükümet 48 yıldır devam eden olağanüstü hali kaldırmayı planladığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yakında halka hitap etmesi bekleniyor.

Yakın çevresi, Esad'ın yarın siyasi özgürlükleri sınırlayan olağanüstü hali kaldırdığını açıklayabileceğini belirtiyor.

Lübnan'daki El Manar televizyonu da Cumhurbaşkanı yardımcısı Faruk Şara'nın önümüzdeki iki gün içinde Suriye halkına önemli açıklamalar yapılacağı sözlerini duyurdu.

Şam'da bulunan BBC muhabiri Lina Sinjab, Esad'ın konuşmasının ülkede gerilimi düşürebileceği beklentisinin hakim olduğunu aktarıyor.

Suriye'deki protestolar 18 Mart'ta güneydeki Der'a kentinde başlamıştı.

Ardından diğer kentlere sıçrayan protestolar, 2000 yılında babasının yerine bu göreve gelen Cumhurbaşkanı Esad'ın 11 yıllık iktidarına yönelik en büyük tehdit olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer şimdiye kadarki olaylarda 30 kişinin öldüğünü söylüyor. Protestocular ise ölü sayısının 100'den fazla olduğunu belirtiyor.



Lazkiye'de gerginlik



BBC muhabirleri, Şam'ın 350 kuzeybatısındaki Lazkiye'de askerlerin duruma hakim olduğunu söylüyor.

Hükümet Cuma ve Cumartesi günkü çatışmalarda 12 kişinin öldüğünü açıkladı. Ama görgü tanıkları sayının daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Çatışmalar ardından 450 bin nüfuslu kentte sokaklar boşaldı, dükkanlar kapandı.

Associated Press muhabiri Şeyh Daher meydanında hurda haline gelen iki polis aracı gördüğünü aktardı. AP muhabiri, büyük oranda Esad'ın yeğenine ait olan SyriaTel adlı cep telefonu şirketinin binasının yakıldığını söylüyor.

Muhabir, kentteki iki büyük hastaneden birine Cuma günü 90 yaralı getirildiğini, birçok yaralının el ve ayaklarında kurşun yaraları olduğunu belirtti.

Suriye'nin güneyinde 10 gündür ölümle sonuçlanan şiddet olayları yaşanıyor. Cumartesi günü göstericiler, Tafas'ta iktidardaki Baas partisinin binasını ateşe verdi.

Pazar günü Der'a kentindeki protestoların odağı olan Ömeri camisinde yüzlerce kişi oturma eylemi yaptı.

Der'a eylemcilerine müdahale



Kentte bugün de gösteri yapıldığı, güvenlik güçlerinin kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği haber veriliyor.



1982'de Esad'ın babası Hafız Esad'ın Müslüman Kardeşler'in başlattığı silahlı ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırdığı Hama kentinde de dün protesto eylemleri yapıldı.

Hama'da o dönem binlerce kişi öldürülmüş, kent yerle bir edilmişti.

Göstericiler reform talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar.