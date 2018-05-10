Esad: Önce teröristlerle, sonra saldırgan aktörlerle savaşmak zorundasınız; Türk, Fransız, hepsi düşmanlar

Türkiye'yi 'teröristlere yardım ve Suriye'yi işgalle' suçlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkelerinde önce teröristlerle savaşmak zorunda olduklarını belirterek, "Daha fazla toprağı ele geçirince ise tüm ordularla, tüm saldırgan aktörlerle savaşmak zorundasınız, Türk, Fransız, kim olursa. Hepsi düşmanlar. Buraya yasadışı bir şekilde gelen herkes düşmanımızdır" dedi.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesine özel mülakat veren Suriye Devlet Başkanı Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin çıkarlarını savunduğunu belirterek, "Erdoğan'ın ordusuna karşı yedi yıldır savaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Esad, şöyle devam etti:

"Bizim için teröristler Erdoğan'ın ordusudur, Amerikan ordusudur, Suudi ordusudur. Bunlar farklı gözükse de aynı Amerikan çıkarlarına hizmet ederler."

"Türk, Fransız, kim olursa; hepsi düşmanlar..."

Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye bir harekat başlatması durumunda nasıl yanıt vereceklerini sorusunu şöyle cevapladı:

"Öncelikle teröristlerle savaşmak zorundasınız. Daha fazla toprağı ele geçirince ise tüm ordularla, tüm saldırgan aktörlerle savaşmak zorundasınız, Türk, Fransız, kim olursa. Hepsi düşmanlar. Buraya yasadışı bir şekilde gelen herkes düşmanımızdır."

"Türk halkı bizim düşmanımız değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler'i desteklediğini savunan Esad sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak Türk halkı bizim düşmanımız değildir. Daha birkaç gün önce Türkiye'den gelen bir heyeti ağırladık. Türk halkı ile Erdoğan arasında ayrım yapmak lazım."

"Kimyasal saldırı görüntüleri Beyaz Miğferliler tarafından kurgulandı"

Suriye'nin elindeki kimyasal silahların 2013'ten sonra yok edildiğini belirten Esad, "Kimyasal silahımız yok, ancak olduğunu ve kullandığımızı varsaysak bile, bu saldırıda öyle söylendiği gibi yalnız 45 kişi mi hayatını kaybederdi? Yalnız çocuk ve kadınlar mı etkilenirdi?" diye sordu. Suriye Devlet Başkanı Esad, görüntülerin İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Beyaz Miğferliler tarafından kurgulandığını savundu.

"ABD'yi derin devlet yönetiyor"

Beşar Esad ABD Başkanı Donald Trump'ı saat başı fikir değiştirmekle suçladığı mülakatta, ABD'yi Trump'ın değil derin devletin yönettiğini öne sürdü. Esad, Suriye'deki savaşın sona ermesinin ardından ülke bütünlüğünün sağlanacağını belirtti.

Ülkenin yeniden yapılanması için 200 ile 400 milyar dolar arası bir kaynak gerekeceğini söyleyen Esad, çatışmaların sona ermesinden sonra kendisinin Devlet Başkanlığını devam ettirip ettirmeyeceğine "Suriye halkının karar vereceğini" de vurguladı:

"Geçmişte yaptığım hataların bilincindeyim ancak son sözü Suriye halkı söyleyecek."