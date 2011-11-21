Esad: Ölene kadar savaşırım



T24 - Başkent Şam’da Sunday Times Gazetesi’ne konuşan Suriye lideri Esad, “Askeri müdahale dedikodularının gerçekleşmesi halinde savaşıp ölmeyi göze alır mısınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “O durumda kesinlikle, söylemeye gerek yok, mutlaka öyle olacaktır.” Dış saldırının Ortadoğu’yu sallayacağını da söyleyen Esad, “Size garanti ederim ki, Suriye diz çökmeyecek ve üzerinde uygulanan baskıya direnmeye devam edecek” dedi.













Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ne Türkiye ne de başka bir merkezden gelecek olası bir müdahale karşısında diz çökmeye niyetli. Başkent Şam’da Sunday Times Gazetesi’ne konuşan Esad, Türkiye’ye mesaj yolladı. Söyleşiyi gerçekleştiren muhabir Hala Jaber, Türkiye’nin sınırda tampon bölge kuracağı ve bazı ülkelerin askeri müdahaleye hazırlandığı yolunda dedikodular olduğunu anımsattıktan sonra, Esad’a “Eğer böyle bir durum olursa savaşıp ölmeyi göze alır mısınız” diye sordu. Suriye lideri bu soruya net bir yanıt vererek, “O durumda kesinlikle, söylemeye gerek yok, mutlaka öyle olacaktır” yanıtını verdi.







Erdoğan’a yanıt



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Esad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’de yaşananlara yönelik olarak sarfettiği öne sürülen, “Mazlumun kanı üzerine gelecek inşa edilmez, aksi takdirde tarih kanla beslenen liderler olarak anar. Sen de Esad, şu anda o sayfayı açmaya doğru gidiyorsun” şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.





Esad, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığına ilişkin haberleri, “Biz devlet olarak, vatandaşlarımıza karşı acımasız olmak gibi bir siyaset gütmüyoruz. Önemli olan suçluları bulmak ve onları, işledikleri suçlardan sorumlu tutmak. Yapılan yanlışlar olduğunu gördük, ki bu durumların sorumluları da suçlulardı” şeklinde yorumladı. Kendi bakış açılarıyla çözümün, “silahlı kişileri bulmak, çeteleri dağıtmak, komşu ülkelerden silah girişini engellemek, sabotaj girişimlerine karşı koymak, hukuk ve düzeni sağlamaktan” geçtiğini öne süren Esad, Arap Birliği’nin kendilerini dışarıda bırakmasınıysa, “Araplar arasında bir sorun varmış gibi göstermek için yapılan ve Batı ülkelerine, Suriye’ye yönelik askeri müdahalede bulunma için mazeret üretmekten öteye gitmeyen” bir hamle olduğunu savundu.





Suriye’yi zapturapt altına almak için yapılan uluslararası baskının süreceğini bildiklerini vurgulayan Şam yönetiminin lideri, “Ama şunu size garanti ederim ki, Suriye diz çökmeyecek ve üzerinde uygulanan baskıya direnmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Esad, Suriye’ye dış güçler tarafından saldırı düzenlenmesi durumunda, bunun, Ortadoğu’yu sarsacağının da altını çizdi.





Baas’a 2 mermi





Suriye’de isyan Mart ayından bu yana aralıksız sürüyor; ama çatışmalar ilk kez Beşar Esad’a bu kadar yakın bir noktada gerçekleşti. Ülkeyi yöneten Baas Partisi’nin Şam’daki binası, rejim muhaliflerin saldırısına uğradı. İlk kez Şam’a saldıran isyancılar, Esad’ın bulunduğu saraya yalnızca 24 kilometre mesafedeki binaya roketatarlarla saldırdı. İki merminin isabet ettiği binada, saldırı sırasında kimsenin bulunmadığı belirtiliyor.







Poster savaşları





Komşu Lübnan’da yaşayan Esad yanlısı Suriyeliler, önceki gün güneydeki Nebatiye şehrinde Başbakan Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casım, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun posterlerini yaktılar. Suriye’de ise yine geniş katılımlı bir Esad’a destek mitingi düzenlendi. Şam’ın El Hicaz Meydanın’daki mitingde dev Esad posteri açılırken, kadın sayısının yüksek olması dikkat çekti.













