Esad: Nobel Barış Ödülü bana verilmeliydi

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Nobel Barış Ödülü’nün Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ne verilmesiyle ilgili olarak, “Bu ödül bana verilmeliydi” dedi.

Lübnan menşeli El Ekber gazetesine konuşan Beşşar Esad, kimyasal silah üretimini 1997’de durdurduklarını belirterek bunun yerine orduyu füze teknolojisi açısından güçlendirmeye başladıklarını söyledi. Suriye’nin füze teknolojisine, İsrail’in havaalanlarını vurabilmek için ağırlık verdiğini belirten Esad, “İsrail’in gücü hava kuvvetlerindeki üstünlüğüne dayanıyor, dolayısıyla havaalanlarının vurulması, bu gücün kontrol altına alınması için yeterlidir” dedi; ancak kimyasal silahların tesliminin moral ve siyasi açıdan bir çeşit yenilgi olduğunu da kabul etti.

Kimyasal silahları önleme kurumuna Nobel ödülü verilmesini de alaya alan Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, gülerek “Bu ödül bana verilmeliydi” şeklinde espri yaptı.