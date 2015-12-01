Esad: Mültecilerin arasına teröristler sızdı



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Avrupa'ya akın eden yüz binlerce mültecinin arasına teröristlerin de sızdığını söyledi. Esad, Çek televizyonuna verdiği mülakatta mültecilerin çoğunluğunun ‘iyi ve yurtsever Suriyeliler' olduğunu, ancak ‘aralarına teröristlerin de karıştıklarına dair bilgilerin doğru olduğunu' dile getirdi.

Bu yıl Avrupa ülkelerine sığınan yüz binlerce Suriyeli arasında kimlik belgesi bulunmayanlar da var. Bu nedenle göçmenlerin arasına teröristlerin de karışmış olabileceğinden endişe ediliyor. Paris saldırılarına karışan teröristlerden en az ikisinin Yunanistan'dan başlayan Balkan rotası üzerinden Batı Avrupa'ya geçmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu iki şahsın Yunanistan'da parmak izi alınmıştı. Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen Suriyeli mülteciler Makedonya ya da Sırbistan sınırını aşarak Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine gidiyorlar.