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Dünya

Muhalifler Beyrut saldırısında Şam'ı suçluyor

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı

20 Ekim 2012 17:20

Lübnan'da Suriye karşıtı siyasetçiler, ülkenin iç istihbarat servisinin başındaki Wissam el Hassan'ın da aralarında bulunduğu sekiz kişinin ölümüne yol açan saldırıdan Şam'ı sorumlu tuttu.

Saad Hariri ile Dürzi lider Velid Canbulat saldırının arkasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın olduğunu öne sürerken, Suriye hükümetinden bir yetkili saldırıyı kınadı.

Hariri'nin başında olduğu muhalefet koalisyonu ayrıca Lübnan hükümetini de istifaya çağırdı. Bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırı cuma günü Saad Hariri'nin 14 Mart Koalisyonu adlı hareketinin genel merkezinin yakınlarında bulunan bir caddede meydana geldi. Hariri'ye yakın bir isim olarak bilinen Wissam el Hassan, 2005'te Saad Hariri'nin babası eski Başbakan Refik Hariri'yi hedef alan bombalı saldırıyla ilgili olarak Suriye'yi suçlayan soruşturmanın başındaki isimdi. El Hassan'ın Suriye'yle bağlantılı olduğu öne sürülen bombalı eylemler planlamakla suçlanan eski bir kabine üyesinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonu da yöneten güvenlik yetkilisiydi.

Lübnan'da Suriye'deki çatışmalar konusunda Esad'ı destekleyenler ve karşıtları arasında derin ayrılıklar yaşanıyor. Ülkedeki gerilim de komşudaki çatışmalar nedeniyle tırmanıyor.

Wissam el Hasan, Lübnan güvenlik birimleri içinde Suriye yönetimine muhalefetiyle tanınıyordu.

Suriye Enformasyon Bakanı ise, saldırıyı "alçakça düzenlenmiş bir terör eylemi" diye niteleyerek kınadı.
Lübnan'ın başlıca Şii grubu olan, Suriye yandaşı Hizbullah da saldırıyı kınadı. Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
 
Hristiyanların yoğunlukta olduğu Eşrafiye mahallesindeki Sassine Meydanı'nda meydana gelen patlamaya bir araca yerleştirilen bomba neden oldu.

Patlama, Maruni Hristiyan grup Falanjistler'in merkezine 200 metre mesafede gerçekleşti. Eski Başbakan Saad Hariri'nin Batı destekli 14 Mart koalisyonunun genel sekreterliği de aynı bölgede bulunuyor. (BBC Türkçe)

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