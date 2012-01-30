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Dünya

Esad muhalifi imam Ürdün'e kaçtı AMMAN (A.A)

30 Ocak 2012 18:12

-Esad muhalifi imam Ürdün'e kaçtı AMMAN (A.A) - 30.01.2012 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a muhalif, gözleri görmeyen imam Ahmed El Sayasne'nin Ürdün'e kaçtığı bildirildi. Özgür Suriye Ordusu'ndan Fadi Ebu Mustafa, muhalif imamın cumartesi günü Dera'nın bir sınır köyünden gizlice Ürdün'e kaçırıldığını kaydetti. İmam Ahmed El Sayasne'nin, Ürdün polisi tarafından sorgulandığı belirtildi.  Dera'daki Ömer Camisi imamı Sayasne'nin, Esad karşıtı vaazları nedeniyle daha önce tutuklandığı ve işkence gördüğü kaydediliyor.

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