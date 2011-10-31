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Dünya

Esad muhalefetle görüşmek istiyor AMMAN (A.A)

31 Ekim 2011 00:16

-Esad muhalefetle görüşmek istiyor AMMAN (A.A) - 30.10.2011 - Yönetim karşıtı protestoların aylardır sürdüğü Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad, muhalefetle görüşmek istediğini söyledi. Esad, Rus televizyonuna verdiği demeçte, krizden önce var olan ve kriz sırasında ortaya çıkan tüm siyasi güçlerle işbirliği yapmak istediğini belirterek, bu güçlerle temasa geçmenin çok önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti. Protesto gösterileri sırasında "yüzlerce asker, polis ve güvenlik gücü mensubunun öldüğünü" de söyleyen Esad, "Bunlar nasıl öldü?  Barışçı gösterilerde mi öldüler? Slogan atan birisi tarafından mı öldürüldü? Hayır. Bunlar vurularak öldürüldüler. Dolayısıyla biz silahlı kişilerle baş etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. BM, ülkede Mart ayından bu yana devam eden yönetim karşıtı gösterilerde 3 bin kişinin öldüğünü bildiriyor.

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