Esad mitingine muhaliflerden havan topu saldırısı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlılarının, 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimi öncesinde düzenlediği mitinge havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırı Suriye'nin Dera kentinde meydana geldi. Suriye’de çatışmaların başladığı son 3 yıldır halk içine nadiren çıkan Esad’ın Dera’da dün düzenlenen mitinge katılmadığı belirtildi.

Radikal’de yer alan habere göre, saldırıyı bugün hem SANA hem de muhalifler duyurdu. SANA’daki haberde, havan topu saldırısı sonucunda ‘ölenlerin sayısının tam belli olmadığı’ belirtildi. Haberde, havan topunun Esad yanlılarının dün akşam toplandıkları bir kampanya çadırına isabet ettiği belirtildi.

'Ülkenin hiçbir yeri seçim düzenlenmesi için güvenli değil'

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 11’i sivil 21 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerden en az birinin çocuk olduğunu belirten Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda en az 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin başkanı Rami Abdul Rahman da, saldırıyla ilgili “İsyancılar Esad rejimine ‘Ülkenin hiçbir yeri seçimlerin düzenlenmesi için güvenli değil’ mesajını vermeye çalışıyor” dedi.