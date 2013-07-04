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Dünya

Esad: Mısır'da olan siyasal İslam'ın çöküşüdür

İki yıldır Suriye'de kendisine karşı yapılan muhalefeti bastırmaya çalışan Beşar Esad, ordunun müdahalesinin sebebi olarak Mursi'nin 'dini siyasete alet etmesini' gösterdi

04 Temmuz 2013 03:41

 
Mısır'da seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'u atayan ordu, anayasanın askıya alındığını ve teknoktrat hükümet kurulacağını ilan etti. İki yıldır Suriye'de kendisine isyan edilen Beşar Esad, Mısır'daki gelişmelere dair "siyasal İslam denen şeyin çöküşü" yorumunu yaptı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, devlet gazetesi Ath Thawra'ya yaptığı açıklamada Mısır'daki gelişmeleri değerlendirdi. Ordunun müdahalesi için Mursi'yi itham eden Esad, “Mısır'da olan şey, siyasal İslam denen şeyin çöküşüdür. Dünyanın her yerinde dini siyasal emellerine alet eden herkesin akıbeti de bu olacaktır” dedi. 

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