Esad konuştu: İsrail, Suriye'yi yıkmaya çalışıyor

T24- Çatışmaların yaşandığı son ülke Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad "Suriye'yi yıkmaya çalışıyorlar ve bu olanlar İsrail'i gündeme getiriyor" dedi.







İşte Esad'ın konuşması:

"Allah'ın yardımıyla bu tür komploların üstesinden gelebildik. Başınız dik olsun. İyilere de kötülere cömert olun. Ulusu korumak için tanrı sizi korusun. Kalpten konuşacağım bugün. Sevgi ve ülkenin içinde bulunduğu üzüntü için içten konuşacağım.

Suriye halkı komploların farkında. Onlara 'hatalardan başka ders almalarından başka seçenek yok' dedik. Bölgede önemli değişikikler olduğu açık. Elbette Suriye de bu ülkelerden birisi. Ülkemizde uzlaşma var. Bizleri yıkmaya çalıştılar ama yapamadılar.

Aynı konumumuma devam ediyorum. Arap halkı kesinlikle yıkılmamıştır. Bölgede temel ülke olarak yer alıyoruz. Komplo teorilerine karşı daha dikkatli olmalıyız. Diğer Arap ülkelerinde olan olaylarla şekillenmektedir.

Bu ülkede biz de reform yapacağız. Halk reform istiyor. Hepimiz bu yapılmayanları görüyoruz. Bölünmeler de diğer unsunlardan etkilenmiştir. Komplo teorisi hazırlayanlar her zaman azınlıkta olmuştur.

Uydu kanalında bunu duyduk. Sabotaj oldu ve olayların olduğunu duyurdular. Savaşımız yolsuzluklarla savaşmaktır. Suriye hakı gerçeği farkettiğinde tepkisini ortaya koydu. Suriye'yi yıkmaya çalışıyorlar ve bu olanlar İsrail'i gündeme getiriyor."



