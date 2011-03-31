Esad, 'komploya' meydan okudu

T24 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 18 Mart'ta başlayan protestolar ardından ilk kez parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesine karşı girişilen ''komployu yenilgiye uğratacaklarını'' söyledi.



Esad, ''Suriye'nin dış mihrakların kurduğu büyük bir komplonun hedefi olduğunu'' iddia etti ve ''İsrail'e karşı verdikleri mücadelenin baltalanmak istendiğini'' belirtti. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Görevi babasından devralmış olan Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye için öngördüğü reform çizgisinde yürümeye devam edeceğini söyledi.



Kimi gözlemciler, Suriyeli liderin 48 yıldır yürürlükte olan olağanüstü hal uygulamasını kaldırılacağı yönünde bir açıklama yapmasını da bekliyordu, fakat Beşar Esad'dan konuya ilişkin hiçbir işaret gelmedi.



Konuşma ertesinde Suriye'nin liman kenti Lazkiye'de protesto gösterileri düzenlendiği ve silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.



Reuters ajansı, ''Özgürlük'' diye bağıran yüzlerce kişinin Lazkiye'de sokaklara döküldüğünü ve protestocuları dağıtmak için askerlerin havaya ateş açtığını bildirdi.



Son iki hafta içerisinde 60'ı aşkın kişinin şiddet olaylarında yaşamını yitirdiği Der'a kentinden de protesto haberleri geldi.



Beşar Esad'ın günlerdir merakla beklenen parlamentodaki konuşması nedeniyle milyonlarca Suriyeli televizyonları karşısına geçti.



Milletvekilleri, 45 yaşındaki cumhurbaşkanını "Bir Allah, Bir Suriye, Bir Esad", "Canımız, Kanımız Esad'a Feda" sloganlarıyla karşıladı.



Beşar Esad olayların başladığı Der'a kentindeki protestocuları "Küçük bir azınlık" olarak niteledi.





Birlik çağrısı



Halka birlik çağrısı yapan Suriye Cumhurbaşkanı, mezhepler arası gerginliğin tırmandırılmaya çalışıldığını savundu.



Bazı Suriyelilerin meydanlardaki şikayetlerini "meşru talepler" olarak niteleyen Esad, "Açık olalım, sokağa dökülen herkesi komplocu olarak niteleyemeyiz. Tüm Suriyeliler reform istiyor. Hepimiz reform istiyoruz." dedi.



Yolsuzluk ve işsizlikle mücadelenin temel öncelikleri olduğunu söyleyen Esad konuşmasında protestoculara zarar gelmemesi için güvenlik güçlerine çok açık talimat verildiğini söyledi.

Ancak Beşar Esad'ın konuşmasında değinmediği olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması protestocuların ana taleplerinden birini oluşturuyor.



Olağanüstü hal yasaları, ülkenin güvenik güçlerine tutuklama ve gözaltılarda geniş yetki tanıyor.

Tunus ve Mısır'da yönetimleri deviren ayaklanmaların Suriye'de de demokratik reform taleplerini cesaretlendirdiği anlaşılıyor.



Ülkede yoksulluk ve işsizlik yüksek boyutlarda. Muhalifler, yolsuzluk ve adam kayırmacılığın yaygın olduğunu söylüyor.



Suriye'yi 30 yıl yöneten babası Hafız Esad'ın yerine 2000 yılında iktidara gelen Beşar Esad, ekonomik açılımlara rağmen muhalefete müsamaha göstermiyor.

Suriye hapishanelerinde binlerce siyasi tutsak var ve belli başlı muhalefet grupları yasaklı.

Hükümet bazı internet sitelerine de izin vermiyor ve medyayı sıkı denetim altında tutuyor.

Esad, salı günü protestoları yatıştırmak için hükümetini görevden almıştı.







