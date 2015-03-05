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Dünya

Esad: Kobani'den önce Kürtlere askeri destek verdik

Beşar Esad 'Suriye Ordusu Kürtleri destekledi mi?' sorusuna cevap verdi

05 Mart 2015 15:53

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kobanê sorunundan önce Kürtlere silah yardımı yaptıklarını açıkladı.

Portekiz devlet televizyonu RTP'ye konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, "Suriye Ordusu Kürtleri destekledi mi?" sorusuna "Tabii ki" diye yanıt verdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Esad, röportajı yapan gazetecinin "Ama onlar da Suriye Ordusu'na karşı savaşıyor" diye hatırlatması üzerine ise şöyle konuştu:

"Kobani konusundan önce evet... Kobani'den önce Kürtleri destekledik. Desteğimiz daha önce başladı. İttifak Kürtleri desteklemeye başlamadan önce... Onlara silah gönderdik. Tabii ki şimdi bunu reddedecekler. Çünkü Amerikalılar 'Hayır deyin, biz size yardım edeceğiz' dediler. Evet derlerse, Amerikalılar kızar."

Esad, "Yardım etmediğimizi söyleme ihtimallerine karşın, gönderdiğimiz silahların hepsinin belgesini tuttuk. Bunlara bir de yaptığımız hava saldırılarını, bombardımanları ve diğer şeyleri ekleyin" dedi.

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