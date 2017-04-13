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Dünya

Esad: Kimyasal saldırı yüzde 100 uydurma!

"Suriye ordusu, bütün kimyasal silahları bıraktı"

13 Nisan 2017 19:02

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İdlib'teki 'kimyasal saldırı' için "Yüzde 100 uydurma" iddiasına bulundu.

AFP'nin geçtiği habere göre Esad, Suriye ordusunun bütün kimyasal silahları bıraktığını öne sürdü.

Amerikan yönetimi İdlib’de meydana gelen ve 80'den fazla kişinin ölümüne yol açan kimyasal kaynaklı ölümlerden Esad’ı sorumlu tutmuş ve Suriye yönetimini iç savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan hedef almıştı. Şam yönetimi ise İdlib’de cihat yanlısı grupların elindeki Han Şeyhun kasabasına hava saldırısı düzenlediklerini, muhaliflere ait bir kimyasal silah deposunun vurulması sonucu yaşanan sızıntının ölümlere yol açtığını savunmuştu.

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Esadkimyasal saldırıyüzde 100 uydurmaİdlib

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