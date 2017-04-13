Esad: Kimyasal saldırı iddiası 'yüzde 100 fabrikasyon'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye ordusunun Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediği iddiasının "yüzde 100 fabrikasyon" olduğunu söyledi.

Suriye lideri, Fransız AFP haber ajansına Şam'da verdiği özel röportajda, ABD'nin Han Şeyhun'daki saldırının ardından Suriye'yi füzelerle vurmasının da ordunun askeri kapasitesini azaltmadığını kaydetti.

Esad "Ateş gücümüz, teröristlere saldırı kabiliyetimiz saldırıdan etkilenmedi" dedi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan'da düzenlenen saldırıda en az 87 kişi hayatını kaybetti.

ABD, İngiltere ve Türkiye saldırıda kimyasal silah kullanıldığını ve saldırının Esad rejimi tarafından düzenlendiğini savunurken, Suriye ve Rusya bu iddiaları reddediyor.

Rusya, olayın olduğu gün Suriye ordusunun aşırı İslamcı grupların silah ve kimyasal deposunu vurduğunu, kimyasal silah kullanmadığını söylüyor.

Beşar Esad, barış görüşmelerinin başarısız olmasının etkisiz olduğunu, çünkü Washington yönetiminin savaşı bitirme konusunda 'ciddi olmadığını' da öne sürdü.

Esad "ABD siyasi bir çözüme kavuşma konusunda ciddi değil. Onu (barış görüşmelerini) teröristler için bir şemsiye olarak kullanmak istiyorlar" dedi.