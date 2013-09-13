Esad: Kimyasal denetimine Rusya istediği için izin verdik

Suriye lideri Beşar Esad, "Suriye kimyasal silahları uluslararası denetime açmayı Rusya istediği için kabul etti" ifadesini kulandı. Esad, "ABD'den yapılan tehditler kararımızda etkili olmadı" şeklinde konuştu.

Esad ABD'ye askerî müdahale tehditlerine son vermesi çağrısı da yaptı. ABD'nin "tehdit politikasından" vazgeçmesi halinde Suriye'nin de bu sürece katılacağını belirten Suriye lideri ABD'nin bölgede gerçekten istikrar istediğini samimi şekilde ortaya koyması ve saldırı tehditlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Beşar Esad ayrıca önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne katılım için gerekli belgeleri ulaştıracaklarını açıkladı.

'Çatışmalar tırmanabilir'

Ancak uzmanlar siyasi bir çözüm arayışının Suriye'deki iç savaşı tırmandırabileceğine işaret ediyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden (IISS) Ortadoğu uzmanı Emile Hokayem "Muhalifler arasında yoğun bir umutsuzluk ve yalnız bırakılmışlık duygusu hâkim" şeklinde konuşuyor. Hokayem Suriye rejiminin, muhaliflerin bu durumundan faydalanabileceğine dikkat çekiyor.

Deutsche Welle Türkçe