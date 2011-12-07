Esad: Kimsenin öldürülmesi için emir vermedim

T24 -

Amerikan ABC televizyonuna mülakat veren Esad, ne ülkesinin ne de Suriye ordusunun sahibi olduğunu, ve sadece halkını korumak için elinden geleni yaptığını belirtti.Beşar Esad, ölümlerden üzüntü duyduğunu belirtmekle beraber, şiddet olaylarından dolayı suçluluk duymadığını kaydetti.Yakın zaman önce yayımlanan bir BM raporunda Suriye hükümetinin insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmesini sert biçimde kınayan Beşar Esad, Birleşmiş Milletler'in güvenilir bir örgüt olmadığını söyledi.Bunun üzerine Suriye'nin de Birleşmiş Milletler'de bir elçisi olduğu hatırlatılınca, Beşar Esad ülkesinin BM temsilcisinin ''bir oyun oynadığını'' ve ''yaptığı işe inandığı anlamına gelmediğini'' belirtti.Suriye lideri, Birleşmiş Milletler'in öne sürdüğü iddialarla ilgili kendisine hiçbir kanıt sunmadığını vurguladı.Birleşmiş Milletler yetkilileri, Suriye'de son 10 aydır süregiden şiddet olaylarında 4 binin üzerinde kişinin öldüğünü tahmin ediyor.Son olarak Suriyeli muhalif eylemciler, hükümet yanlısı militanların Humus kentinde en az 34 kişiyi kaçırıp öldürdüğünü öne sürdü.İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi görgü tanıklarına dayanarak, kentteki bir meydanda cesetler bulunduğunu duyurdu.Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Yabancı basın mensuplarının Suriye'de faaliyet göstermesine izin verilmiyor.Hükümet güçleri aylardır Humus'u abluka altında tutuyor.