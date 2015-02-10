Esad: IŞİD karşıtı koalisyona katılmayız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı oluşturulan uluslararası koalisyona katılmayacaklarını söyledi.

Şam'da BBC'nin sorularını yanıtlayan Esad, "Terörizmi destekleyen ülkelerle aynı ittifak içinde yer alamayız" dedi.

Suriye yönetimi, cihatçı militanları ve siyasi muhalefeti "terörist" olarak niteliyor.

Esad mülkatta, IŞİD konusunda diğer ülkelerle işbirliği yapmaya karşı olmadıklarını ancak Amerikalı yetkililerle görüşmeyeceğini belirtti.

Beşar Esad, "Çünkü onlar kuklaları olmayan hiç kimseyle konuşmazlar. Şimdi bizim egemenliğimizde olduğu gibi uluslararası hukuku çiğnerler. Yani onlar bizle konuşmuyor, biz de onlarla konuşmuyoruz."

'Hava saldırılarında bize bilgi veriyorlar'

Suriye lideri bununla birlikte, ABD ve Arap ülkelerine ait savaş uçaklarının Suriye'deki sortileri konusunda Irak gibi üçüncü ülkeler aracılıyla bilgi aldıklarını belirttti, "Aramızda diyalog yok. Sadece bilgi" dedi.

Esad, ABD'nin IŞİD'e karşı ılımlı bir isyancı gücü oluşturma çabalarını "boş hayal" olarak niteledi, "Suriye'de ılımlılkar yok. IŞİD ve El Kaide'yle bağalntılı El Nusra Cephesi gibi aşırılar var" diye konuştu.

'Varil bombası kullanmıyoruz'

Beşar Esad mülakatta, Suriye ordusunun varil bombası kullanmadığını öne sürdü.

İnsan hakları örgütlerine göre, isyancıların elinde bulunan bölgelerde binlerce kişinin, içine patlayıcı ve şarapnel doldurulmuş varillerin helikopterlerden atılması sonucu öldüğünü belirtiyor.

Helikopterlerin vurulmamak için söz konusu bombaları çok yüksekten bıraktığı, bu kadar yüksekten hedef gözetmenin imkansız olduğu kaydediliyor. Suriye'de sadece ordunun elinde helikopter olduğuna inanılıyor.

Esad bu konuda şunları söyledi:

"Ordumuzu biliyorum. Kurşun, füze ve bomba kullanıyorlar. Varil bombası ya da tencere kullandıklarını duymadım. Hedef gözetmeyen silah yoktur. Ateş ederken nişan alırsınız. Nişan alırken, sivilleri korumak için teröristleri hedef alırsınız. Savaştan söz ediyorsanız, kayıplar olur. Ölü ya da yaralı olmadan savaş olmaz."

Suriye lideri Suriye ordusunun klor gazı kullandığı iddialarını da reddetti.