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Dünya

Esad: Irak'ın egemenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime karşıyız

İran'ın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin yeniden inşa edilmesine de destek vereceği belirtildi

06 Ekim 2017 14:09

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir girişime tamamen karşı olduğunu dile getirdi.

İran İslami Şura Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı Alaaddin Burucerdi ile görüşen Esad, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuştu.

Sputnik’in haberine göre, Esad ve Borucerdi, Irak'ın veya bölgedeki herhangi bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye sokacak herhangi bir girişime tamamen karşı olduklarını vurguladı.

İkilinin, terörle mücadele, bölgede ve uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Öte yandan heyetlerin de eşlik ettiği görüşmenin ardından İran'ın, sadece terörle mücadelede değil aynı zamanda ülkeyi yeniden inşa etme konusunda Suriye'ye destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

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