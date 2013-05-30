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Dünya

Esad: İlk S-300 füzeleri bize ulaştı

Esad, Rusya'ya siparişini verdikleri uzun menzilli S-300 füzelerinin ilk partisinin ülkesine ulaştığını, geri kalan S-300 füzelerinin de "yakında" Suriye'ye ulaşacağını söyledi

30 Mayıs 2013 13:54

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Rusya'dan sipariş ettikleri uzun menzilli S-300 füzelerinin ilk partisinin kendilerine ulaştığını söyledi. Esad, diğer S-300 füzelerinin de "yakında" Suriye'ye ulaşacağını iddia etti.
 
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Lübnan'da yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Manar televizyonuna demeç verdi.

AB'nin Suriyeli muhaliflere yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına tepki gösteren Rusya, Esad rejiminin siparişini verdiği S-300 füze savunma sistemini, Suriye'ye gönderebileceklerini açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon da, Rusya'nın S-300 füzelerini Esad rejimine göndermesi halinde, söz konusu füzeleri hava saldırısıyla imha edeceklerini üstü kapalı bir şekilde dile getirmişti.

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