Esad: İlişkileri onarmak istiyorlarsa teröristleri desteklemeyi bıraksınlar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, büyükelçiliklerini yeniden açmak isteyen ya da Şam ile ilişkilerini onarmak isteyen ülkelerin, silahlı muhalifleri desteklemeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Konferansı’nın açılışında konuşan Esad, "Terörle ilişkilerini tamamen bırakmadıkları sürece, belirli ülkeler ne bizimle güvenlik işbirliği yapabilecek ne büyükelçiliklerini yeniden açabilecekler ne de (çatışmalardan) bir çıkış yolu bulunabilmesi konusunda bir rol üstlenebilecekler" dedi.

"Batı'nın planları bozuldu"

"Düşündükleri gibi tecrit edilmiş değiliz, kibirleri, onların böyle düşünmesine neden oluyor" diye devam eden Esad, ülkesinin, Batı’nın kendisini devirme planlarını bozmasına ve zafer belirtileri olmasına rağmen Suriye’de 6.5 yıl önce başlayan çatışmaların hâlâ devam ettiğini söyledi.

Sputnik’in aktardığı habere göre Esad, Rusya, İran ve Lübnan Hizbullahı'nın desteğinin, Suriye ordusunun savaş alanında kazanım elde etmesine ve çatışmaların yükünün azalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

"Güvenli bölgeler sadece teröristlerin korunmasına yardım eder"

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’yla üzerinde uzlaşı sağlayacağını umduğunu söylediği 'güvenli bölgeleri' eleştiren Esad, bu planın sadece teröristlerin korunmasına yardım edeceğini kaydetti.