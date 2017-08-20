T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esad: İlişkileri onarmak istiyorlarsa teröristleri desteklemeyi bıraksınlar

"Güvenli bölgeler sadece teröristlerin korunmasına yardım eder"

20 Ağustos 2017 20:27

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, büyükelçiliklerini yeniden açmak isteyen ya da Şam ile ilişkilerini onarmak isteyen ülkelerin, silahlı muhalifleri desteklemeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Konferansı’nın açılışında konuşan Esad, "Terörle ilişkilerini tamamen bırakmadıkları sürece, belirli ülkeler ne bizimle güvenlik işbirliği yapabilecek ne büyükelçiliklerini yeniden açabilecekler ne de (çatışmalardan) bir çıkış yolu bulunabilmesi konusunda bir rol üstlenebilecekler" dedi.

 

"Batı'nın planları bozuldu"

"Düşündükleri gibi tecrit edilmiş değiliz, kibirleri, onların böyle düşünmesine neden oluyor" diye devam eden Esad, ülkesinin, Batı’nın kendisini devirme planlarını bozmasına ve zafer belirtileri olmasına rağmen Suriye’de 6.5 yıl önce başlayan çatışmaların hâlâ devam ettiğini söyledi.

Sputnik’in aktardığı habere göre Esad, Rusya, İran ve Lübnan Hizbullahı'nın desteğinin, Suriye ordusunun savaş alanında kazanım elde etmesine ve çatışmaların yükünün azalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

"Güvenli bölgeler sadece teröristlerin korunmasına yardım eder"

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’yla üzerinde uzlaşı sağlayacağını umduğunu söylediği 'güvenli bölgeleri' eleştiren Esad, bu planın sadece teröristlerin korunmasına yardım edeceğini kaydetti.

ETİKETLER

SuriyeABDRusyaİranLübnanBeşar Esad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24