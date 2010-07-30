Esad ile Kral Abdullah'ın 'ortak Lübnan diplomasisi'

T24- Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad birlikte Lübnan'da yapacakları temaslarla, eski Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri'nin öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturmadan kaynaklanan gerginliği azaltmaya çalışmayı amaçlıyor.





Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan mahkemenin, Sünni olan el-Hariri'nin 5 yıl önce öldürülmesine ilişkin iddianamesini yakında açıklaması bekleniyor.



Mahkeme, Lübnan'nın önde gelen siyasi partilerinden de olan Şii Hizbullah hareketinin bazı üyelerini suikastle ilgili olarak suçlayabilir.



Hizbullah yetkilileri daha önce bu yöndeki haberlere tepki göstermişlerdi.



Mahkemenin açıklayacağı iddianamenin, Lübnan'da Sünnilerle Şiiler arasında gerginliği artırmasından korkuluyor.



'Ziyaret önemli'



BBC Beyrut muhabiri Jim Muir, ziyaretin önemli olduğunu zira Suudi Arabistan'ın kendisini Sünnilerin koruyucusu olarak gördüğünü, Suriye'nin de Hizbullah'la yakın bağları olduğunu söylüyor.



Kral Abdullah, 50 yıldan uzun süredir Lübnan'ı ziyaret eden ilk Suudi Arabistan lideri.



Beşar Esad da, Refik el-Hariri'nin 2005'te öldürülmesinden bu yana ilk kez Lübnan'ı ziyaret ediyor.



Beş yıl önceki suikastten Suriye sorumlu tutulmuş, bunu takip eden kitlesel protesto eylemleri neticesinde Suriye askerleri Lübnan'dan çekilmek zorunda kalmıştı.



Suudi Arabistan'ın ise Refik el-Hariri ile sıkı bağları olduğu biliniyordu.



Hariri'nin oğlu Said Hariri ise şu an Lübnan Başbakanı ve liderlik ettiği koalisyonda Hizbullah da yer alıyor.



Beşar Esad ve Kral Abdullah, aylar süren tıkanıklığın aşılması ve bu hükümetin kurulmasında bir hayli etkili olmuşlardı.

