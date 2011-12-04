Esad için bugün kritik gün

T24 - Arap Birliği, Şam yönetiminin ülkedeki şiddeti sona erdirmesi için pazar gününü son gün ilan etti.



Arap Birliği Dışişleri Bakanları Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.



Açıklamayı yapan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Hamid, Suriye'ye tanıdıkları sabrın sonuna geldiklerini belirtti.



Bakanlar, yeni yaptırım kararı da aldı. Buna göre Esad yönetiminde yer alan 19 yetkilinin yurtdışındaki hesapları donduruldu. Bu isimlere Arap Birliği ülkelerine seyahat yasağı da getirildi.



Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye'ye yapılan uçuşların yarı yarıya azaltılmasını da kararlaştırdı.