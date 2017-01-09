Esad: Her şeyi müzakere etmeye hazırız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak müzakerelerde masaya getirilecek 'her şeyi müzakere etmeye hazır olduklarını' söyledi.

Esad, Astana görüşmelerinin tarihihin ve masada muhalefeti kimin temsil edeceğinin de belli olmadığını belirtti.

Fransız haber sitesi France Info'ya konuşan Esad'ın sözleri Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından haberleştirildi.

Esad, muhalifleri Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda devreye giren ateşkesi ihlâl etmekle suçlarken, Suriye ordusunun başkent Şam'ın ana su kaynağı olan bölgeyi muhaliflerden geri alması gerektiğini söyledi.

Astana görüşmelerinde devlet başkanlığı konumunun müzakereye açık olup olmadığı yönündeki soruya ise "Evet ama benim konumum Anayasa'ya bağlı. Eğer bu noktayı tartşmak istiyorlarsa, Anayasa'yı da tartışmak zorundalar" yanıtını vererek olası bir başkan değişikliğinin Anayasa değişikliğiyle bağlantılı olduğuna işaret etti.

Asad'a ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan seçilmesinin Suriye'deki iç savaşa muhtemel etkileri de soruldu.

Suriye lideri, bölgedeki gelişmelerin 'asıl olarak' ABD ile Rusya arasındaki ilişkilere bağlı olduğunu anlatarak, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili olumlu mesajlarına işaret etti. Esad, "ABD ile Rusya arasındaki ilişklerin gelişmesi Suriye krizini olumlu etkiliyecek" öngörüsünde bulundu.

Suriye Anayasası, 2012'de referandumla değiştirilmiş, yeni metinde çok partili sistemin önü açılmıştı.

Ancak o dönemde de muhalifler bu referandumu boykot etmişti.

Asad, 2014'te yılar sonra ilk kez birden fazla adayın yarıştığ seçimde yüzde 88.7 oyla yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Seçimi, yurtdışındaki siyasi muhalfilerle ülkedeki silahlı muhalefet boykot etmişti.