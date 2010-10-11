-ESAD: HATASINDAN VAZGEÇENLERE KAPILAR AÇILMALI ŞAM (A.A) - 11.10.2010 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, terör örgütü PKK'ya ilişkin, "herhangi bir ülkenin, hatasından vazgeçip dönmek isteyenlere kapısını açması gerektiği" söyledi. Şam'a günü birlik ziyarette bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Esad, Suriye'nin de zaman zaman terör olaylarına maruz kaldığını belirterek, ''Herhangi bir ülkenin hatasından vazgeçip dönmek isteyenlere kapısını açması gerekir. Ancak bu süreç ulusal çerçeve içinde olmalıdır'' dedi. Esad, Türkiye-Suriye ilişkilerinin sadece ikili ilişki olmadığını belirterek stratejik ilişki olarak tanımladı. Stratejik ilişkinin sonuçlarının ve olumlu yansımalarının sadece Türkiye ve Suriye'de değil, bütün bölgede hissedileceğini söyledi. Beşar Esad, Suriye'nin de pişman olan terör örgütü mensuplarına hatalarını kabul etmeleri halinde kapısının açık olduğunu belirterek, bu konuda Türkiye ve Suriye eşgüdümünün çok önemli olduğunu vurguladı. Terör örgütü mensuplarının affedilmesine ilişkin uygulamanın uzun vadeli olabileceği gibi kalıcı da olabileceğini anlatan Esad, bu durumun Türkiye ve Suriye kadar İran ve Irak için de geçerli olduğunu söyledi. -"LÜBNAN'DAKİ GELİŞMELER LÜBNAN'I İLGİLENDİRİR"- Esad, Suriye-Lübnan ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda Türkiye'nin geçmiş yıllardan beri girişimlerinin devam ettiğini hatırlatarak "Türkiye'nin, (bu girişimler süresince) inandırıcılığı çok büyük olmuştur ve bu girişimlerin olumlu sonuçları da alınmıştır" dedi. Lüban eski başbakanı Refik Hariri suikastının ardından Suriye'nin suikastten sorumlu tutulduğunu hatırlatan Esad, ''Türkiye, Suriye'nin bu suikastte herhangi bir rolü olmadığını biliyor. Tabii ki Suriye olarak endişeli değiliz, çünkü biz kendimizi biliyoruz. İlk aşamada tepki gösterdik, ilişkilerin normale dönmesi için zaman da verdik'' diye konuştu. Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini Lübnan'a ve komşu ülkelere de örnek gösterdi. Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastine ilişkin son günlerde Lübnan'daki gelişmelerin ise sadece Lübnan'ın ilgilendirdiğini söyledi. -IRAK- Esad, Erdoğan ile görüşmesinde Irak'ta meydana gelen son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, Erdoğan ile Irak'ın bütünlüğünü, güvenliğini ve istikrarını sağlayacak bir ulusal hükümet kurulmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Esad, Ortadoğu'da barış sürecinin yeniden canlandırılmasın konusun da Erdoğan ile masaya yatırdıklarını söyledi. Suriye'nin Ortadoğu'da barışın sağlanasından yana olduğunu ancak İsrail'in barış doğrultusunda herhangi bir adım atmadığını belirten Esad, ''İsrail hükümeti tarafından son dönemde yapılan açıklamalar barışa zıt açıklamalardır. İsrail hükümetinin yapmış olduğu eylemler, cinayetler, Kudüs'ün Yahudileşmesi barışa karşı tavrına örneklerdir. Son olarak ortaya çıkan vatandaşlık ile ilgili mesele faşist bir yaklaşımı göstermektedir. Türk kardeşlerimiz özgürlük filosuna yapılan saldırıdan sonra İsrail'in asıl niyetini çok iyi biliyor'' dedi.