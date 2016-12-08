Esad: Halep'te kazanıyoruz ama bu savaşı bitirmez

Suriye'nin El Vatan gazetesine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep'i IŞİD'den geri almanın savaşın gidişatını değiştirecek "büyük bir zafer" olacağını ancak bunun 5 yıldır süren savaşın sona ermesi için yeterli olmadığını söyledi.

Esad, sivillere yardım için yapılan ateşkes çağrılarına da karşı çıkarak ordunun operasyona devam edeceğini belirtti.

Esad "Halep'in bizim için bir zafer olacağı doğru, bu büyük bir adım olacaktır ama gerçekçi olalım, bu Suriye'deki savaşın sona ereceği anlamına gelmez. Teröristler her yerde. Halep'i geri alsak bile onlara karşı savaşımız devam edecek" dedi.

Suriye ordusu, Rusya'nın da havadan desteğiyle son 3 haftadır hızlandırdığı Halep operasyonunda, isyancı grupların elinde bulunan bölgelerin yüzde 70'inden fazlasını geri aldı.

Halep'in doğusu 2012'den bu yana büyük oranda muhaliflerin kontrolündeydi.

Suriye Devlet Başkanı Esad, hükümetle isyancı gruplar arasında yapılacak "yerel anlaşmaların" savaşı bitirmenin tek yolu olduğunu savundu.

Hükümet bu yolla bazı isyancı grupların başkent Şam çevresindeki bölgelerden çekilmesini sağlamıştı.

Esad bu anlaşmaların sivilleri koruduğunu da iddia etti.

Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişinin sürdüğü Halep'te isyancı gruplar hükümete, sivillerin tahliyesi için beş günlük ateşkes çağrısında bulundu.

İsyancı gruplar, sivillerin tehlikede olduğunu ve onların zarar görmemesi için bu amaç doğrultusundaki tüm girişimleri destekleyeceklerini belirtti.

ABD ve beş Batı ülkesi de isyancıların kontrolündeki alanlara yardım gönderilebilmesi için derhal bir ateşkesin devreye girmesi çağrısında bulundu.

Suriye hükümeti daha önceki ateşkes çağrılarına da olumsuz yanıt vermişti.

Yönetim, muhalif grupların savaşta zor durumda kaldığı dönemlerde yeniden güç kazanmak için ateşkes çağrısı yaptığını savunuyor.

Bu arada Rusya, Halep'te kalan tüm isyancıların 'terörist' olduğunu söyledi.

Son olarak Halep'in tarihi eski kent bölümünü geri alan Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişi sürüyor.

On binlerce sivilin isyancıların kontrolündeki alanlarda sıkıştığı düşünülüyor.

Bu bölgede aylar süren bombardıman ardından hastanelerin çalışmadığı ve gıda sıkıntısının bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya gelerek Suriye'deki krizi görüştü.

Bir saatlik toplantıda herhangi bir karar alınmadı.