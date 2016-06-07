Esad: Halep, Erdoğan'ın düşlerine ve umutlarına mezar olacak

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkesindeki isyancıları desteklediğini iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, "Halep Erdoğan'ın düş ve umutlarına mezar olacak" diye konuştu.



Suriye Cumhurbaşkanı Esad, 13 Nisan’da düzenlenen seçimin ardından kurulan Halk Meclisi’nde milletvekillerine seslendi.

Esad, ülkesinin 'her karışını' tekrar ele geçireceğini belirterek, Halep'in "isyancıları destekleyen Erdoğan'ın düş ve umutlarına mezar olacağını" söyledi.



Beşar Esad şöyle devam etti: "Erdoğan'ın faşist rejimi, Halep'e odaklanmaya devam etti, çünkü Suriye'de emellerine ulaşamayan ve aşırı yönleri ortaya çıkan Müslüman Kardeşler ideolojisini uygulamak için son umudu buydu."



Esad'ın yaptığı konuşma Suriye televizyonu tarafından yayınlandı.



İç çatışmalar nedeniyle ülkenin büyük bir kesiminde kontrolü kaybeden Esad, Erdoğan'ı Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetine binlerce militan göndermekle suçluyor.



