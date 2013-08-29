T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esad güçlerinin İdlib'i varil bombasıyla vurduğu iddia edildi

Esad güçlerinin Erbain'e roket ve havan topuyla saldırması sonucunda 15 kişinin öldüğünü belirten Suriye Genel Devrim Konseyi, İdlib şehrinin 'varil bombasıyla' vurulduğunu açıkladı

29 Ağustos 2013 19:44

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Esad güçlerinin İdlib'in Cebel Zaviye, Erbain ile Cebel Ekrad dağlarındaki köy ve beldeleri "varil bombasıyla" vurduğunu belirtti. Hükümet güçlerinin Cebel Zaviye bölgesindeki Tel Nebi ve Eyüb köylerini TNT patlayıcılarla dolu varil bombasıyla vurması sonucunda bazı evlerin yıkıldığını kaydeden SRGC, Şam yönetime bağlı birliklerin Erbain beldesindeki yerleşim yerine roket ve havan topuyla saldırması sonucunda çok sayıda evin yıkıldığını, yıkılan evlerin enkazından 15 ceset ile çok sayıda yaralının çıkartıldığını aktardı.

Ülkenin kuzeyindeki Haseke kentinde de şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini belirten SRGC, Rakka kentinde de bomba yüklü aracın bir okul yakınlarında infilak etmesi sonucunda ölen ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

Öte yandan Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), kimyasal silah saldırılarını soruşturmak için Şam'da bulunan BM heyetinin, kentin Doğu Guta bölgesinde bir sahra hastanesinde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

ETİKETLER

suriyeidliberbainvaril bombasıhavan topufüzesuriye genel devrim konseyiesad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24