Esad güçlerinin İdlib'i varil bombasıyla vurduğu iddia edildi

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Esad güçlerinin İdlib'in Cebel Zaviye, Erbain ile Cebel Ekrad dağlarındaki köy ve beldeleri "varil bombasıyla" vurduğunu belirtti. Hükümet güçlerinin Cebel Zaviye bölgesindeki Tel Nebi ve Eyüb köylerini TNT patlayıcılarla dolu varil bombasıyla vurması sonucunda bazı evlerin yıkıldığını kaydeden SRGC, Şam yönetime bağlı birliklerin Erbain beldesindeki yerleşim yerine roket ve havan topuyla saldırması sonucunda çok sayıda evin yıkıldığını, yıkılan evlerin enkazından 15 ceset ile çok sayıda yaralının çıkartıldığını aktardı.

Ülkenin kuzeyindeki Haseke kentinde de şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini belirten SRGC, Rakka kentinde de bomba yüklü aracın bir okul yakınlarında infilak etmesi sonucunda ölen ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

Öte yandan Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), kimyasal silah saldırılarını soruşturmak için Şam'da bulunan BM heyetinin, kentin Doğu Guta bölgesinde bir sahra hastanesinde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.