Esad: Güçlerimizin Afrin'e girmesi oldukça normal

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Afrin'e giden güçlerin hükümete bağlı olduğu belirtildi.

Yerel kaynakların haberlerinde Afrin'deki çatışmalarda hükümet destekli güçlerin bulunduğunu duyurulsa da, bu grupların varlığı Suriye hükümeti tarafından kabul edilmemişti.

Esad, açıklamasında hükümet destekli güçlerin Afrin kentine girmesinin “normal” olduğunu belirtti; Basın Ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'e giden “Halk Gücü”nün kendilerine bağlı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Güçlerimizin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Tehdit söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor” dendi.