Esad güçleri Rus hava desteğiyle kara operasyonuna başladı

Suriye'de rejim güçlerinin, Rus uçaklarının desteğiyle Hama'nın kuzey kırsalında kara operasyonuna başladığı belirtildi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Ceyşu'n Nasr (Zafer Ordusu) Basın Müdürü Muhammed Raşid, Esad güçlerinin Rus ordusuna ait savaş uçaklarının desteğiyle Hama'nın kuzey kesimlerinde kara operasyonu başlattığını söyledi.

Raşid, operasyonda, Ceyşu'n Nasr'ın rejime ait 16 tank, 4 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç ile 3 topu imha ettiğini belirtti.

Morik cephesinde de Şam yönetimine bağlı güçlere ait 3 tankı ele geçirdiklerini ifade eden Raşid, ''Morik ve Savami Mağyir'de Esad güçlerine büyük zayiat verdirdik. Saldırılarımızda çok sayıda rejim askeri öldü ve yaralandı'' dedi.

Hama'daki yerel kaynaklar da Esad güçlerinin Latamne, Kafr Zeyta ve Kafr Nabude'ye başlattığı operasyonda hezimete uğradığını ve çok kayıp verdiğini ifade etti.

Rus uçaklarının Hama kırsalında muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşim yerlerine ''misket bombalarıyla'' saldırdığını aktaran kaynaklar, Rusların Esad güçlerine havadan verdiği desteğin işe yaramadığını savundu.

Hama ve İdlib'de terör örgütü IŞİD'in olmadığını ve Rus uçaklarının ÖSO birliklerini bombaladığını vurgulayan kaynaklar, Rusya'nın Suriye'de halkın ''öfkesini'' kazandığının altını çizdi.

Öte yandan, Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) de ÖSO'nun, Hama'nın kuzeyindeki Morik beldesinin doğusunda yer alan Tel Savan bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini ve bölgede muhaliflerle Esad güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Hama ve Humus'un önemi

Rusya'nın hava saldırıları 1 Ekim'den bu yana Humus'un kuzey kesiminde Telbise ve Rastan ilçeleri, Mukramiye ve Zafaraniye beldeleri ile Hama'nın kuzey kırsalında yoğunlaşmıştı.

Suriye'nin batı kesimlerine sıkışan Esad rejimi, kuzeyde Halep'in merkeziyle kuzeybatı kıyılarındaki Lazkiye'den ülkenin güneybatısında Şam'a uzanan hattı kontrol ediyor. Doğuda ise Deyr'uz Zor ve Haseke vilayetlerinin yalnızca merkezlerinde tutunabilmiş durumda.

Lazkiye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'e hakim muhalif Fetih Ordusu, güneye doğru bu vilayet üzerine baskı yapıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'in memleketi Lazkiye'yi güvenceye alması, buranın güneybatısından Şam'a ulaşan Hama-Humus bölgesini de tam olarak kontrol edebilmesine bağlı.