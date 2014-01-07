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Dünya

'Esad güçleri ile Özgür Suriye Ordusu ateşkes yaptı'

Esad'a bağlı Suriye ordusu ile rejim karşıtı Özgür Suriye Ordusu'nun aralarında yaptıkları iddia edilen anlaşmaya göre, taraflar Suriye'nin Berze bölgesinde kendi aralarında çatışmayacak

07 Ocak 2014 14:41

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimine bağlı Suriye ordusu ile rejim karşıtı Özgür Suriye Ordusu'nun ateşkes anlaşması yaptıkları ileri sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na dayandırdığı haberde, Esad rejimine bağlı Suriye ordusuyla rejime karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu’nun, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi’yle mücadele edebilmek için aralarında ateşkes anlaşması yaptıkları iddia edildi.

Haberini üst düzey bir Suriye Ordusu yetkilisine dayandıran ajansın iddiasına göre, başkent Şam’ın önemli banliyölerinden Berze’de El Nusra karşısında zor durumda kalan muhalif Özgür Suriye Ordusu (FSA) ile Beşşar Esad rejiminin Suriye Ordusu, Ulusal Uzlaşma Komitesi ile bazı aşiret liderlerinin devreye girmesi sonucu aralarında ateşkes imzaladı.

Bu çerçevede taraflar Suriye’nin Berze bölgesinde kendi aralarında çatışmayacak ve Berze’de sadece El Nusra Cephesi güçleriyle mücadele edecek.

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