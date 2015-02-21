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Dünya

'Esad güçleri 48 kişiyi kurşuna dizdi' iddiası

Beşar Esad’a bağlı güçlerin Halep’in kuzeyindeki Hardetennin'de 10’u çocuk, 48 sivili öldürdüğü öne sürüldü

21 Şubat 2015 17:45

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin Halep’in kuzeyindeki Hardetennin bölgesinde 10’u çocuk, 48 sivili kurşuna dizerek öldürdüğü iddia edildi.

AFP’nin haberine göre; katledilen sivillerin beş muhalif askerin aileleri oldukları iddia edildi. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, söz konusu 48 kişinin, rejim güçlerinin Türkiye’den muhaliflere giden yardımları kesmek için salı günü girdiği Rityan beldesine bağlı Hardetennin köyünden çekilirken infaz edildiğini duyurdu.  

Londra merkezli kurum, cesetlerin evlerine dönen köylüler tarafından bulduğunu aktardı. Öldürülenler arasında beş muhalif askerin eşlerinin de olduğu öne sürüldü. 

AA’ya konuşan yerel aktivistlerden Mustafa Sultan, Halep'in kuzeyinde rejim güçleriyle silahlı muhalifler arasında çatışmaların devam ettiğini söyledi.  

Çatışmalarda muhaliflerin, Esad güçlerine büyük zayiat verdirdiğini ifade eden Sultan, "Şam yönetimine bağlı güçler ile Hizbullah milisleri kentin kuzeyinden sivillere zarar vererek çekiliyor. Hardetennin köyünden rejim güçleri çekilirken 48 sivili infaz ederek tarım alanlarına attı" dedi.

 

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