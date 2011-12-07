-Esad: Göstericilerin öldürülmesi emri vermedim WASHINGTON (A.A) - 07.12.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, göstericilerin öldürülmesi emri vermediğini belirtti. Esad, Amerikan ABC News televizyonuna verdiği ve kanalın bugün yayımladığı mülakatında, rejim karşıtı göstericilerin öldürülmesi emri vermediğini, bunu ancak "bir delinin" yapabileceğini söyledi. Beşşar Esad, "Kimse kendi halkını öldürmez. Dünya üzerinde hiçbir hükümet, bir deli tarafından yönetilmiyorsa, kendi halkını öldürmez" dedi. Silahlı güçlerin ileri gitmiş olabileceğini kabul eden Esad, "şiddet eyleminin kuruma değil kişiye ait olduğunu" belirterek, "baskı uygulamak ile bazı sorumluların hatalı davranması arasında fark bulunduğunu" ifade etti. BM'nin gösterilerin bastırılması sırasında 4 bin kişinin öldürüldüğüne ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak Esad, "ölenlerin çoğunun rejim karşıtı değil, yanlısı olduğunu" vurguladı. Esad, "BM'nin güvenilir bir kurum olduğunu kim söylüyor" diyerek, gösterilerin bastırılması sırasında 1100 asker ve polisin öldüğünü belirtti. Suriye'ye yönelik yaptırımlar konusunda da Esad, "bunun yeni bir şey olmadığını" söyledi ve "30-35 yıldır yaptırımların hedefi oluyoruz. Tecrit edilmedik. İnsanlar geliyor ve gidiyor, ticari anlaşmalar var, ne isterseniz var" diye konuştu. "Bir demokrasi olduğumuzu asla söylemedik" diyen Esad, özellikle 9 ayda Suriye'de reformların yapıldığını da belirterek, "Bu, uzun zaman alıyor, tam olarak bir demokrasi olmak büyük olgunluk istiyor" ifadesini kullandı. Beşşar Esad, "Halkı korumak için elimden gelenin en iyisini yaptım. En iyisi yapılınca suçlu hissedilemez" diye konuştu. Röportaj, Suriye'de dokuz ay önce başlayan olaylardan bu yana Beşşar Esad'ın bir Amerikan medyasına verdiği ilk mülakat. Mülakat yayımlanmadan önce içeriğiyle ilgili Arap medyasına sızan bilgilerde, Esad'ın, "sorumluluk bende değil, çünkü ben kral değil, devlet başkanıyım" dediği ifade edilmişti.