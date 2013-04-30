Esad 'gönüllü' ordusu kuruyor

İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk’in haberine göre, “Ulusal Savunma Kuvvetleri” adı altında kurulan ve Suriye ordusunun denetiminde hareket eden bu birliğin üyelerinin çoğu Alevilerden oluşacak.

Independent gazetesi muhabiri Robert Fisk, “Ulusal Savunma Kuvvetleri” adlı yeni birliğin komutanıyla Suriye'nin Lazkiye kentinde görüştü.

Esad karşıtlarıyla mücadele edecek ve “kurtarılmış” bölgelerin kontrolünü elinde bulunduracak birliğin komutanı adını gizlemeyi tercih ediyor.

'Şebbiha'ya yasal statü'

Suriyeli muhaliflere göre yeni birlik, “işkence yapmak ve sivilleri öldürmekle suçlanan” Şebbiha milis kuvvetlerini güçlendirecek ve “yasal bir kimlik” kazandıracak.

Fakat, gazeteye konuşan ve özel birliklerin eğitiminden sorumlu olan komutan, “Ulusal Savunma Kuvvetinin” askeri disiplin içinde hareket edeceğini ve yalnızca muvazzaf orduya destek çıkacağını söylüyor.

“Her yere dağılan disiplinsiz milislere bir son vermeye çalışıyoruz. Biz ve liderliğimiz, hükümetin ordusuyla birlikte yağmalamalara ve tüm tarafların işlediği cinayetleri durdurmaya çalışacağız” diye konuşan komutanın verdiği bilgilere göre, özel kuvvetler ikiye ayrılacak.

Ayda 150 dolar maaş

Bir kısmı cephede orduyla omuz omuza mücadele ederken, bir diğer grup da hükümet binalarını korumak için köylerde nefsi müdafaa taktiği izleyecek.

Robert Fisk, ordunun gönüllülerden oluşacak yeni birlik kurma kararını, muvazzaf ordunun zayıflamasına bağlıyor.

Yazar ayrıca, bu kararla beraber uluslararası toplum tarafından eleştirilen rejim yanlısı milis güçlerinin kontrol altına alınmasının hedeflenmiş olabileceği yorumunu yapıyor.

Haber, özel birlikler hakkında detaylara da yer veriyor.

Cephede savaşacak “Ulusal Savunma Kuvvetleri” askerlerine Kalaşnikof, tabanca, hafif füzeler ve Rus yapımı makineli tüfekler temin edilecek ve ayda yaklaşık 150 dolar maaş ödenecek.

Birliğin amacı, ordu bölgeye varana kadar çatışma bölgelerinde düzeni sağlamak.

Suriye'de El Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen El Nusra Cephesi'de Esad'ı devirmeye çalışıyor.

Komutan, “Görevleri, Suriye ordusunun ilerlemesine yardımcı olmak, istihbarat toplamak, korumak ve gözlemek” diyor.

Bir aylık eğitim

Gönüllüler, bir aylık eğitimden sonra özel üniformalarıyla Suriye içindeki “kriz” bölgelerinde görevlendirilecek.

Özel birlikler “cesaretleri ve başarısına göre” ek ödeme alacaklar.

Gazeteye konuşan komutan, köylerde kalacak ekiplerin doktorlar, mühendisler, esnaf ve çiftçilerden oluşacağını, onlara herhangi bir ödeme yapılmayacağını söylüyor.

'Suriye Cezayir'e benzemeyecek'

Robert Fisk, Lazkiye’de komutanla buluştuğu ofisin duvarında Alevi olmayı temsil eden Zülfikar kılıcını gördüğünü belirtiyor.

Fisk, ‘laik bir ordunun’ başında olduğunu söyleyen komutana “Özel birliklerin yalnızca Alevilerden mi oluşacağını” sorunca, biraz öfkelenen komutan, Lazkiye’de Alevi nüfusunun fazla olduğunu ama Hama, Halep ve diğer bölgelerde de birliklerin görev alacağı cevabını veriyor.

Independent yazarı Robert Fisk, komutana Cezayir İç Savaşı sırasında 1990larda hükümete bağlı benzer birlikler kurulduğunu ancak İslamcıların kontrolü ele geçirmesiyle ailelerine yaptıkları zulmü, katliamı hatırlatıyor, benzer bir durumun Suriye’de yaşanıp yaşanmayacağını soruyor.

Komutan, “Cezayir’de yaşananlar burada yaşanmayacak” cevabını veriyor.

Komutana göre hırsızlık ve cinayetlerin sorumlusu “ülke dışından gelenler” ve ülke içindeki radikal İslamcılar.

Haberde, yeni kurulan "Ulusal Savunma Kuvvetleri"nin, Suriye’nin Nebi Yunus bölgesindeki hükümete bağlı bölgelerde faal olduğu ve buradan Hama, İdlib ve Lazkiye’ye çıkan yolları denetleyebildikleri yazıyor.

'Rejime fayda sağlayacak'

Yazara göre, Afganistan ve Irak’ta daha önce denenip başarısız olan “yeni ordu” sistemi rejime yeni askeri düzen getireceği için faydalı olabilir.

Sistemin temelinin aylar öncesinden atıldığını belirten Robert Fisk, geçtiğimiz yıl sivil silahlı grupların Şam yakınlarında Katolik ve Ortodoks Hıristiyanların yaşadığı mahalleleri koruduğunu hatırlatıyor.



BBCTürkçe