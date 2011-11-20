Esad: Gerekirse savaşarak ölürüm

T24 - Muhalif göstericilere karşı kanlı operasyonların sürdüğü Suriye'de çözüm yakın görünmüyor. Operasyonları savunan Devlet Başkanı Esad, "Biri müdahale ederse, onlara karşı savaşarak ölürüm" dedi.





Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, "Suriye rejimine karşı çıkan muhalif militanları ezmek için sert önlemler almayı sürdüreceklerini" söyledi. Esad, uluslararası bir askeri müdahaleyle karşılaşmaları durumunda 'savaşarak ölmeyi tercih edeceğini' de sözlerine ekledi.



Esad, İngiliz Sunday Times gazetesinin bugünkü sayısında yayımlanan demecinde, ülkesinin boyun eğmeyeceğini ve tüm baskılara direneceğini belirtti.



"Rejim karşıtı militanların her gün Suriyelileri katlettiklerini" öne süren Esad, Suriye'de dökülen kan için "acı ve üzüntü" hissettiğini, ancak sorunun, "şiddet olaylarının büyük bir kısmının sorumluluğunu taşıyan militanların" yok edilmesiyle çözüleceğini söyledi. Esad, Suriye'de 8 aydan beri süren rejim karşıtı gösterilerde 800 polis ve güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini iddia etti.



Suriye'ye yönelik uluslararası bir operasyonun bölgede depreme neden olacağı uyarısını tekrarlayan Esad, böyle bir savaşta yabancı güçlere karşı savaşarak ölmeyi yeğeleyeceğini belirtti.



Suriye'de çözüm için seçimleri işaret eden Esad, "Şubat ya da Mart ayında seçimler yapılacak. Yeni bir parlamento seçilecek ve yeni anayasamız olacak. Seçim yasası yeniden düzenlenecek. Devlet başkanı artık sandıktan çıkacak." dedi.



BM'den yapılan açıklamalarda Mart ortalarında başlayan rejim karşıtı gösterilerde şimdiye kadar yaklaşık 3500 kişinin öldüğü belirtiliyor.





