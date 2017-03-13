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Dünya

Esad: Geleceğime Birleşmiş Milletler değil, Suriye halkı karar vermeli

"Sadece Suriye halkının emrindeyim"

13 Mart 2017 21:42

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, siyasi geleceğine Birleşmiş Milletler'in (BM) değil, Suriye halkının karar vermesi gerektiğini söyledi.

'Sadece Suriye halkının emrinde' olduğunu ifade eden Esad, BM ve yabancı ülkelerin düşüncelerine önem vermediğini ifade etti.

"Rusya ile başından beri koordinasyon halindeyiz"

Öte yandan Esad, Rusya ve Suriye'nin krizin başından bu yana askeri ve siyasi konularda koordinayson içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Suriye krizi süresince Rusya'nın siyasi ve askeri alanda her adımını Şam hükümetiyle istişare ettiğini ifade eden Esad, "Rusya'nın politikası ve Suriye halkına yaklaşımı, her şeyden önce Suriye'nin egemenliği ilkesine dayanıyordu" dedi.

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