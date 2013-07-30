T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esad fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'a katıldı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla 'halkla iç içe' olduğu mesajını veriyor

30 Temmuz 2013 17:37

Rejim karşıtı muhaliflerle ordu birlikleri arasındaki iç savaşın sürdüğü Suriye’de Devlet Başkanı Beşşar Esad, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’a katıldı.

Suriye Devlet Başkanlığı (Syrian Presidency) kullanıcı adıyla açılan Instagram hesabının açılma tarihinin, Suriye ordusunun muhaliflerin elindeki Humus kentine operasyon düzenlediği geçen haftaya denk gelmesi dikkat çekti.

 

'Yeni propaganda aracı’

 

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Instagram hesabında Beşşar Esad ile eşi Esma Esad’ın Suriyeli vatandaşlarla bir araya geldiği ve hastane ziyaretlerinde bulunduğu fotoğraflar  paylaşıldı.

Uzmanlar, Esad’a sevgi gösterilerinde bulunan kişilerin de fotoğraflarının paylaşıldığı Instagram hesabını, Suriye Devlet Başkanı’nın ‘yeni propaganda aracı’ olarak nitelendirdi.

 

Beşşar Esad’ın Instagram adresi:

http://instagram.com/syrianpresidency

\

 

ETİKETLER

suriyebeşşar esadinstagramesma esadiç savaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24