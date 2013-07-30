Rejim karşıtı muhaliflerle ordu birlikleri arasındaki iç savaşın sürdüğü Suriye’de Devlet Başkanı Beşşar Esad, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’a katıldı.

Suriye Devlet Başkanlığı (Syrian Presidency) kullanıcı adıyla açılan Instagram hesabının açılma tarihinin, Suriye ordusunun muhaliflerin elindeki Humus kentine operasyon düzenlediği geçen haftaya denk gelmesi dikkat çekti.

'Yeni propaganda aracı’

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Instagram hesabında Beşşar Esad ile eşi Esma Esad’ın Suriyeli vatandaşlarla bir araya geldiği ve hastane ziyaretlerinde bulunduğu fotoğraflar paylaşıldı.

Uzmanlar, Esad’a sevgi gösterilerinde bulunan kişilerin de fotoğraflarının paylaşıldığı Instagram hesabını, Suriye Devlet Başkanı’nın ‘yeni propaganda aracı’ olarak nitelendirdi.

Beşşar Esad’ın Instagram adresi:

http://instagram.com/syrianpresidency