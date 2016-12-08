Esad eski Halep'i aldı

Suriye’de Halep kentinin tamamını ele geçirmek içim 15 Kasım’da operasyon başlatan Esad rejimi güçleri dün de ilerleyişini sürdürdü. Ordu, 2012’den beri muhaliflerin kontrolündeki tarihi kent merkezi olan eski Halep’i dün sabah ele geçirdi. Muhalif gruplar ve Fransa, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada Şam yönetimine ateşkes çağrısı yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye ordusu, Halep’te muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin tamamını ele geçirmek için başlattığı operasyonda dün de kentteki sembolik öneme sahip, ortaçağdan kalma binaların olduğu eski Halep’i ele geçirdi. Londra merkezli ve Esad yönetimine muhalif çizgideki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, önceki geceki ilerlemenin ardından ordu birliklerinin eski Halep’in tamamında kontrolü sağladığını bildirdi. Muhalif grupların, ordunun Agiyor ve Bab el Hadid semtlerinde kontrolü sağladıktan sonra eski Halep’ten güneye doğru çekildikleri belirtildi. Eski Halep’in doğusundaki bölgelerin ele geçirilmesiyle Suriye ordusu ve müttefikleri, muhaliflerin kontrolündeki bölgenin yüzde 75’inde kontrolü sağlamış oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eski Halep'te Halep Kalesi, Emevi Camii de bulunuyor. Tarihi Halep Kalesi’nin etrafındaki bölge, yaklaşık dört yıldır silahlı muhalif grupların kontrolü altındaydı. 4 bin yıllık Halep’in eski şehir bölgesi büyük çatışmalar nedeniyle büyük tahribata uğramıştı.

Suriye yönetimine yakın Al Masdar sitesi ise muhaliflerin, Halep Kalesi çevresindeki noktalara gelerek teslim olmaya başladığını yazdı. Haberde teslim olmaya başlayan muhalifleri, Türkiye sınırındaki İdlib’e güvenli çıkışlarını sağlamak için bölgeye yeşil otobüslerin gittiği iddia edildi. Muhalif gruplar ise “Halep Liderlik Konseyi” imzasıyla ortak bir yazılı açıklama yaparak, 5 günlük ateşkes ilan edilmesi ve sivillerin kentten çıkarılması çağrısında bulundu. Kenti terk etmeleri halinde sivillerin çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını öne süren muhalif gruplar, açıklamada, “5 günlük acil bir insani ateşkes ilan edilmeli. Acil tedavi gerektiren hastalar Birleşmiş Milletler gözetiminde tahliye edilmeli. İsteyen sivillerin Halep’in kuzeyine göçüne izin verilmeli, sivillerin tahliyesinden sonra taraflar müzakereye oturmalı” taleplerinde bulundu. AFP ajansına göre açıklamaya onay veren gruplar arasında daha önce Doğu Halep’ten çekilmeyeceğini açıklayan Fetih El Şam (eski adıyla El Nusra) da var. Reuters ajansına Türkiye’den konuşan bir “muhalif” ise çağrıyı uluslararası taraflara gönderdiklerini belirtti.

Rus albay öldü

Muhaliflerin dışında dün Fransa, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Kanada Halep’te acil ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı. Öte yandan RusyaSavunma Bakanlığı, Suriye ordusuna danışmanlık yapan bir Rus albayın Halep’in batısında silahlı muhalif grupların top atışı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

845 sivil öldü

Anadolu Ajansı’na konuşan Halep’teki sivil savunma müdürü Necip Ensari, Halep’te 15 Kasım’dan bu yana ölen sivil sayısının 845’e yükseldiğini bildirdi. Halep İl Sivil Savunma Müdürlüğü verilerine göre, muhaliflerin kontrolündeki bölgede 240 bin sivil bulunuyor.