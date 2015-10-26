Esad: Erken seçime hazırım

Suriye'nin başkenti Şam'da Rus parlamenterlerden oluşan heyetle görüşen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, erken seçim düzenlemeye hazır olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Şam'da Esad'la görüşen heyette yer alan Komünist Parti Milletvekili Aleksandır Yuşenko, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Esad, Suriye halkının gerekli görmesi halinde, ülkede barış ve istikrar isteyen tüm grupların katılacağı erken seçim düzenlemeye hazır olduğunu ve yine halk isterse bu seçimlere katılabileceğini ifade etti" dedi.

Yuşenko, Esad'ın Rus parlamenterlere Suriye'ye desteklerinden ötürü teşekkür ettiğini belirtti. Yuşenko, Esad'ın Suriye'nin yenilenmesinde Rusya'nın yardımına ihtiyaç duyacaklarını ifade ettiğini ve Rus şirketlerine işbirliği çağrısında bulunduğunu söyledi.

Rus parlamenterlerden oluşan bir heyetin 23 Ekim'de Esad'la görüşmek üzere Suriye'ye gittiği bildirilmişti. Esad'ın 20 Ekim akşamı da Moskova'ya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı açıklanmıştı.