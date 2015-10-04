Esad: Erdoğan ve Davutoğlu, dünyada kimseye tavsiyede bulunamaz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ülkesine tavsiyede bulunma hakkı olmadığını söyleyerek, "Erdoğan ve Davutoğlu, dünyada da kimseye tavsiyede bulunamazlar. Hakikat budur. Bu kadar basit ve net" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Esad, Türk toplumunda son dönemde gözlemlenen ayrışmanın sorumlusunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Suriye lideri, "Türkiye yıllarca istikrarlı bir ülkeydi. Ancak Erdoğan, ayrımcı dili, fitne söylemi ve toplumun farklı kesimlerine yönelik ayrımcı tavrı ile bu döneme son verdi" diye konuştu.

Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın Batılı ülkelerin gündemine göre hareket ettiklerini savunan Esad, Suriye'deki sorunun kendisine yönelik eleştirilerle kişiselleştirilmek istendiğini söyledi.

Esad, "ABD ve müttefikleri, Erdoğan ve Davutoğlu hükümeti teröristler desteklerken, onların Türkiye sınırından silah ve parayla geçmesine izin verirken, Suriye ve Irak'ta terörizmle-IŞİD'le nasıl mücadele edebilir?" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan'ı "Suriye'ye teröristler göndermekle" suçlayan Esad, uluslararası toplumun bu ülkelere baskı yapmasını istedi. Esad, "Eğer bu yapılırsa, sorun olmayacaktır. Suriye'deki sorunun çözümü hiç de karmaşık değil. Zira bu ülkeler Suriye halkına düşman. Zaten ülkemizdeki sorunun nedeni de onlar" dedi.

'Suriye-Rusya-İran-Irak ittifakı başarılı olmalı'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad mülakatında ülkesi ile Rusya-İran ve Irak'ın oluşturduğu ittifakın mutlaka başarılı olması gerektiğini de söyledi.

Beşar Esad aksi takdirde bölgenin bir yıkımla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Esad, ABD liderliğindeki koalisyonun ülkesi ile Irak'taki hava saldırılarını da eleştirdi, saldırıların verimsiz olduğunu belirterek, "Saldırılar sadece terörizmin daha da yayılmasına neden oldu" dedi.