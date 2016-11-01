Esad: En azından 2021’e kadar görevde kalmayı planlıyorum

Ordu dışında herhangi bir gücün Suriye’deki savaşı kazanmasının mümkün olmadığını söyleyen Devlet Başkanı Beşar Esad, en azından 2021 yılına kadar görevde kalmayı planladığını söyledi.

Sputnik’in New York Times’tan referans verdiği haberine göre, ABD’li ve Batılı gazetecileri ağırlayan Esad, Suriye’deki sosyal dokunun çatışma döneminin başlangıcından daha iyi durumda olduğunu belirtti. ‘Kötü başkan, iyileri öldürmeye çalışan kötü adam’ olarak gazete başlıklarına çıkarıldığını ifade eden Esad, “Bu hikayeyi biliyorsunuz. Asıl sebebi hükümeti devirmek. Bu hükümet ABD’nin kriterlerine uymuyor” dedi.

Esad, hükümet güçlerinin hastanelere ve sağlık çalışanlarına saldırı düzenlediğine dair iddialarla ilgili şunları söyledi:

“Hadi bu iddiaların doğru olduğunu kabul edelim; devlet başkanı kendi insanlarını öldürdü ve ABD Suriyelilere yardım ediyor. 5.5 yılın ardından beni kim destekledi? Halkım beni desteklemese nasıl başkan olurdum? Bu gerçekçi bir hikaye değil.”