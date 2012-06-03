Esed: Siyasi reformlara karşın dış destekli terörizm artıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkesinin "gerçek bir savaş ve yok etme planı" ile karşı karşıya olduğunu belirterek, bu durumdan dış güçleri suçladı.

Esed, parlamentonun açılışında yaptığı, devlet televizyonundan canlı yayımlanan konuşmasında, "sivil ya da asker tüm şehitleri saygıyla andığını ve bu kişilerin kanının yerde kalmayacağını belirtti.

Beşşar Esed, teröristlerin ülkenin gelişimini ve yapılan reformları engellemeye çalıştığını ve bu krizi aşacakları"nı söyledi.

"Kimseden intikam almıyoruz ve kriz bittikten sonra da almayacağız" diyen Esed, "teröristleri durdurmamız sadece silahla olur siyasetle olmaz" ifadesini kullandı.

Rejimin tüm siyasi yolları denediğini, ancak bu çabaların boşa çıktığını belirterek, "dış güçlerin yönettiği gerçek bir savaşla karşı karşıya olunduğu ve bunlarla başa çıkma yollarının farklı olduğu"nu vurguladı.

Esed, terörün sorumlularının diyalog ve reformlarla ilgilenmediğini belirterek, "Bir misyonları var, bu görevi yerine getirinceye kadar ya da biz onları durdurana kadar durmayacaklar" dedi.

Beşşar Esed, "İlk günden beri krizi aşmamızda siyasi sürecin bir çözüm yolu olmadığını biliyorduk. Yakın zamanda yeni hükümet kurulacak" diye konuştu.

Esed, Suriye'nin görüşü ne olursa olsun, tüm Suriyelilere açık olduğunu ancak terörün siyasi sürecin bir parçası olamayacağını, ülkeyi iyileştirmek için terörle mücadele edilmesi gerektiği"ni söyledi.

Ülkede güvenlik durumunun alarm verdiğini belirten Esed, "Milli güvenlik kırmızı çizgilerde, ona dokunanı af etmeyeceğiz" diye konuştu.

Esed ayrıca, gençlerin para karşılığında kandırıldığını da ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Humus'un Hula bölgesinde yapılan katliamda ölen 108 kişiyle ilgili olarak, "katliamda kesinlikle paylarının olmadığı"nı söyledi.

Esed, parlamentonun açılışında yaptığı konuşmada, "Katliamı kınıyorum. Böyle bir katliamı canavarlar bile yapmaz. Katliamla ilgi eğer üzülmezsek demek ki insan değiliz. Terörizme karşı koymaya devam edeceğiz" dedi.

"Suriye'de reformlara rağmen terörizm devam ediyor. Terör fark gözetmeden herkesi vuruyor, iç aletlerle dış kaynaklı bir savaşla karşı karıyayız" diyen Esed, "Biz fitne ve ülkenin yok edilmesiyle karşı karşıyayız, Maskeler düştü ve ülkedeki olaylarda dış dünyanın rolü ortaya çıktı. Dış kaynaklı olmadığı sürece muhaliflerle görüşmeye hazırız" diye konuştu.

Teröristler ve onları destekleyenlerle kesinlikle yumuşak ya da hoşgörülü davranılmayacağını ve ateşkesin olmayacağını belirten Esed, görüş anlaşmazlığının zenginlik, vatan konusunda anlaşmazlığın ise yıkım olduğunun altını çizdi.

Tarihin dışından gelenlere daha önce tarihin yazmadığı şeyi kaydetmelerine izin verilmeyeceğini belirten Esed, "Tarihin 'Suriyeliler kendi vatanlarını kendi elleriyle yıktılar' yazmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Esed konuşmasının sonunda, sosyal adaleti sağlama ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada el ele çalışmanın gereğine işaret etti.