-ESAD: DEDİKODULAR GERÇEK DIŞI ŞAM (A.A) - 20.06.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, kendisi ve ailesi ile ilgili tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Suriye'de olayların başlamasından bu yana üçüncü kez halka seslenen Esad'ın Şam Üniversitesi'nde bir konferans salonunda yaptığı konuşması Suriye Devlet Televizyonu'ndan canlı yayınlandı. Konuşmasının başında, uzun süredir konuşma yapmamasının çeşitli dedikodulara neden olduğunu belirten Esad, "Ben ve ailemle ilgili bütün dedikodular gerçek dışıdır" dedi. "Suriye'nin zor günlerden geçtiğini" anlatan Esad, "Güvenlik ve istikrarımızdan büyük bir bedel ödedik. Halkın protesto gösterilerinin yanısıra silahlı grupların öldürme ve anarşik olayları da oldu. Bu olaylar sırasında vatandaşlardan, polisten ve güvenlik güçlerinden birçok şehit verdik. Bizim tek seçeneğimiz geleceğe bakmaktır. Geleceği olaylar değil biz şekillendireceğiz" diye konuştu. Ülkeye yönelik hem medya hem de bazı ülkelerin tavırları itibariyle bir komplo olduğunu savunan Esad, "Bu komplo, bizim iç alanlarımızdaki zayıf noktalarımızı araştırmamızı gerektirir. Bazı çevrelerin Suriye'nin içişlerine karışması vatandaşların çıkarı için değil kendi hesapları için" dedi. "Konuşmasında iç sorunlara değineceğini ve dış gelişmeleri önemsemediklerini" belirten Esad, halkın farklı kesimleri ile biraraya geldiğini ve "haklı talepler ile gösteri yapanlarla bozgunculuk yapan silahlı çetelerin birbirinden ayrılması gerektiğini" söyledi. "Silahlı grupların barışçıl gösterileri istismar ederek kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştıklarını" savunan Esad, Suriye'de 64 bin kanun kaçağının olduğunu, çıkarılan af kapsamında bunların bir kısmının teslim olduğunu belirterek, "Bazı suçlular kendi çıkarlarını gözeterek devleti hasım olarak görüyor. Bunlardan birkaç bin kişinin silahlanmasının devlete ne kadar zarar verebileceğini düşünün" dedi. -"AF YASASININ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK"- Esad geçtiğimiz haftalarda çıkarılan af yasasının kapsamının genişletilmesi için Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapılacağını belirterek, yurt dışına kaçanlara pasaport verilmesi için 2 yıl önce Suriye'nin çeşitli ülkelerdeki büyükelçiliklerine talimat verildiğini söyledi. Suriye'deki olaylara ilişkin önemli noktalardan birini Selefi grupların oluşturduğunu anlatan Esad, "Biz bu Selefileri yıllar önce tanıdık. Suriye'ye sızmaya çalıştılar ancak Suriye onlardan kurtulmayı başardı. Bugün aynı sorunla karşı karşıyayız, değişen tek şey kullandıkları araçlar ve yöntemler. Her fırsat bulduklarında ortaya çıkıyorlar ve reform adı altında bozgunculuk yapıyorlar, kaos yaratıyorlar" dedi. Bu grupların yarattığı kaosun reform çalışmalarının önündeki en büyük sorunlardan biri olduğunu savunan Esad, "Reform yönünde attığımız her adım sonrası bir kaos ortamı yaratıldı. Kimi zamanlar barışçıl gösteriler onlar için bir örtü oldu. Kimi zaman sivillere, askerlere, güvenlik güçlerine saldırdılar. Silahlı tehditlerle iş yerleri, okullar kapatıldı, yollar kesildi, kamu malları talan edildi, tahrip edildi. Aynı zamanda dış güçlerin içişlerimize karışmaları için kapıları açtılar. Mezhep çatışmaları yaratmaya çalıştılar" diye konuştu. Esad, "silahlı grupların daha önce Suriye'de görülmeyen silahlar ve iletişim araçları kullandıklarını, silahlı grupların yaptıklarının reform talebi ile alakası olmadığını" söyledi. "Ülkedeki daha fazla tahribatın reform çalışmalarından biraz daha uzaklaşmaya neden olduğunu" anlatan Esad, maddi tahribatın yanısıra psikolojik ve ahlaki tahribatın da meydana geldiğini kaydetti. -"ANAYASANIN TAMAMI DEĞİŞTİRİLEBİLİR"- Konuşmasında ülkedeki reform çalışmaları kapsamında neler yapıldığına geniş yer ayıran Esad, yolsuzlukla ilgili mekanizmaların belirlendiğini, ulusal diyalog komitesi oluşturulduğunu, Olağanüstü Hal Yasası'nın ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırıldığını söyledi. "OHAL'in kaldırılması kanunların ihlal edilmesi hakkı değildir, bunu bilmemiz gerekir" diye konuşan Esad, barışçıl gösteri yapma hakkına ilişkin gösteri kanunu ve yerel idareler kanununun hazırlandığını, yolsuzlukla mücadele mekanizmalarını belirleyecek olan komitenin çalışmalarını tamamladığını kaydetti. Yeni basın kanununa ilişkin yasa taslağı hazırlığının devam ettiğini belirten Esad, Kürtlere kimlik verilmesini öngören kanun çerçevesinde 36 bin kişinin başvuruda bulunduğunu ve 6 bin 700 kişiye kimliğinin teslim edildiğini ifade etti. Anayasa değişikliğinin gündemlerinde olduğunu anlatan Esad, "Reform bizim için mutlak kanaattir. Anayasanın 8. madde dahil bazı maddelerini mi değiştirelim yoksa tamamını mı değiştirelim konusunda tartışmalar var. Belki tamamını değiştirmek daha iyi olacak ancak bazıları da bazı maddelerini değiştirelim diyor. Bu çalışmaların tamamı, halkın tartışmasına açılacak" dedi. Esad, parlamento seçimlerinin "eğer ertelenmezse Ağustos ayında olabileceğini" söyledi. Ülkede ekonomik istikrarın sağlanmasının öncelikli çalışmalardan biri olduğunu anlatan Esad, "Sorunlar bize bir darbe indirebilir ancak önemli olan bizim tekrar ayağa kalkıp normal hayatımıza dönmemiz" diye konuştu. -"DEVLET GÖÇ EDENLERE YARDIM ELİNİ UZATACAK"- Cisr Eş Şuğur kasabası dahil ülkedeki olaylarda birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Esad, "Halkımızın kanını akıtanların peşini bırakmayacağız" dedi. Olaylar nedeniyle başka şehirlere ve Türkiye'ye kaçanlara seslenen Esad şunları söyledi: "Kasabasından, şehrinden göç eden herkesi geri dönmeye çağırıyorum. Göçmenlerin geri dönmesi çok önemlidir. Bir kentin sakinleri yoksa orası ölü kent sayılır. Devlet Cisr Eş Şuğur'dan göç eden herkese yardım elini uzatacak. Kimi çevreler devletin onlardan intikam alacağını söylüyor, bu doğru değil. Çünkü ordu onların çocuklarının güvenliği için var."