-ESAD DAVUTOĞLU'NU KABUL ETTİ ŞAM (A.A) - 06.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sabah saatlerinde geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından kabul edildi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Arap dünyasında meydana gelen gelişmeler ele alındı. Suriye'de 16 Mart'tan bu yana süren olayların da değerlendirildiği görüşmede, Esad tarafından açıklanan reform kararları da görüşüldü. Davutoğlu, Esad ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile Dışişileri Bakanlığı'na geçti.