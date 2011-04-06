T24 LogoT24 Logo
Dünya

ESAD DAVUTOĞLU'NU KABUL ETTİ ŞAM (A.A)

06 Nisan 2011 17:51

-ESAD DAVUTOĞLU'NU KABUL ETTİ ŞAM (A.A) - 06.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sabah saatlerinde geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından kabul edildi.  Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Arap dünyasında meydana gelen gelişmeler ele alındı. Suriye'de 16 Mart'tan bu yana süren olayların da değerlendirildiği görüşmede, Esad tarafından açıklanan reform kararları da görüşüldü. Davutoğlu, Esad ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile Dışişileri Bakanlığı'na geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24