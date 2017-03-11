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Dünya
Deutsche Welle

Esad: Davetsiz gelen yabancı güçler işgalcidir

Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkelerine davetsiz gelen bütün yabancı güçleri “işgalci” olarak nitelendirdi. Esad, askeri olarak önceliklerinin IŞİD’in başkenti olarak bilinen Rakka’ya girmek olduğunu kaydetti.

11 Mart 2017 19:01

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Münbiç’te konuşlanan ABD askerlerine atfen, Suriye topraklarına davetsiz gelen her ülkenin “işgalci” olduğunu söyledi. Esad, Çin televizyon kanalı Phoenix'e yaptığı açıklamada bunun kendilerine bir fayda sağlayacağına inanmadıklarını söyledi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon iki yıldan fazla süredir Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele veriyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, IŞİD'e karşı mücadelede ABD Başkanı Donald Trump ile aynı öncelikleri paylaşmasına rağmen, şimdiye kadar bu konuda resmi bir temasta bulunulmadığını belirtti. Esad, "teorik olarak” Trump ile işbirliğinin mümkün olmasına rağmen, bu konuda uygulamada hiçbir adım atılmadığını dile getirdi. Esad, Suriye'nin en önemli müttefiki olan Rusya'nın ABD ve Türkiye'yi, Moskova ve Şam ile terörizmle mücadele konusunda işbirliğine ikna etmesini ümit ettiğini kaydetti.

Devlet Başkanı Esad, IŞİD'in başkenti olarak bilinen Rakka'ya girmenin kendileri için "öncelikli” olduğunu söyledi. Esad, Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusunun Rakka'ya "çok yaklaştığını” ifade etti. Esad, buna paralel olarak Fırat Nehri üzerindeki Deyr ez-Zor vilayetine de operasyon düzenlenebileceğini kaydetti. Deyr ez-Zor, IŞİD'in kontrolünde bulunuyor. Deyr ez-Zor bölgesinin, Irak ve Suriye'deki IŞİD grupları arasında lojistik destek sağlanan bir güzergah olarak kullanıldığına işaret eden Esad, IŞİD'in kalesi sayılan Rakka'ya veya IŞİD'in kullandığı bu hatta taarruzun sonuçlarının aynı olacağını dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters, JD/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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