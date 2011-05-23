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Dünya

ESAD DA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINIYOR BRÜKSEL (A.A)

23 Mayıs 2011 14:39

-ESAD DA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINIYOR BRÜKSEL (A.A) - 23.05.2011 - AB diplomatları, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın da Suriye'ye yaptırım kararı kapsamına alınmakta olduğunu belirtti. Reuters'ın haberine göre diplomatlar, AB'nin Suriye'ye karşı yaptırımları sıkılaştırarak, Beşşar Esad'ı da listeye dahil ettiğini belirtti. AB, yönetim karşıtı protestolara karşı hükümetin sert önlemler aldığı Suriye'ye 9 Mayıs'ta yaptırım kararı almış, kararda 13 kişinin adı geçmesine rağmen Devlet Başkanı Esad yer almamıştı.

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